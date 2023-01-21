Эвакуация трех ТЦ, Мамедова обвинила прокуратуру в коррупции: главные события ХМАО за неделю

Из-за звонка лжеминера в Нижневартовске 19 января эвакуировали три ТЦ (фото из архива)
Лжеминер из Нижневартовска, из-за телефонных звонков которого в городе эвакуировали три торговых центра, в 2020 году грозился взорвать московское отделение «Альфа-банка» в Москве. Он также требовал встречи с Ольгой Бузовой. А Рая Мамедова, оскорблявшая русских, обвинила прокуратуру в коррупции. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 16 по 22 января.
- Лжеминер из Нижневартовска 19 января позвонил в полицию и сообщил о минировании торговых центров «Грин Парк», «Югра Молл», «Европа Сити». Мужчину оперативно задержали, он сознался в содеянном. Полиция возбудила уголовное дело. Позднее выяснилось, что 36-летний житель города в 2020 году угрожал взорвать отделение «Альфа-банка» в Москве, захватил заложника и требовал встречи с Ольгой Бузовой.
- Раиса Мамедова, оскорблявшая русских, обвинила прокуратуру округа в коррупции в обращении к землякам из Азербайджана. Женщина является подсудимой по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Азербайджанская диаспора в ХМАО осудила ее действия, назвав их «безусловной провокацией и дестабилизацией межнациональных отношений».
- По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой правительство ХМАО ввело новые меры профилактики сексуального насилия в отношении детей. В частности, в округе появились кризисный центр, telegram-канал «Психологическая безопасность», новая программа профилактики безнадзорности.
- Мэра Барсово Вячеслава Позднякова суд досрочно отстранил от должности в связи с утратой доверия. Уволенный глава намерен подать апелляцию. Позднякова подозревают в нецелевом расходовании бюджетных денег и халатности.
- В Сургуте 23 января состоится внеочередное заседание городской думы. Депутаты обсудят изменения системы оплаты труда чиновников мэрии. А в Нижневартовске внеочередное заседание гордумы уже состоялось. Большинством голосов депутаты решили увеличить размер оклада у муниципальных чиновников за счет перераспределения премиальной части.
- Руководитель окружной ветеринарной службы Алексей Зуев ушел в отставку. Исполняющим обязанности назначена Дина Кузьмина, которая ранее была замом главы.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. Визит главы РПЦ ожидается в мае, точная дата пока неизвестна.
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