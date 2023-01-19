В Нижневартовске депутаты увеличили оклады чиновникам мэрии

20 января 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Депутаты проголосовали за увеличение оклада чиновникам администрации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты городской думы Нижневартовска (ХМАО) приняли решение увеличить размер оклада труда муниципальным чиновникам за счет перераспределения премиальной части. Прямая трансляция внеочередного заседания опубликована на сайте мэрии. «За проголосовали 20 депутатов. Против — 2», — подвели итоги заседания депутаты. «Хочу отметить, что предлагаемые изменения не меняют уровень оплаты труда, а меняют только систему. Изменения увеличат гарантированный уровень оклада за счет перераспределения премиальной части. В результате начисления становятся более прозрачными и понятными», — уточнила вице-спикер Наталья Зяблицкая. Вице-мэр по финансам Ирина Мурашко отметила, что в результате перераспределения чиновники лишатся квартальных премий, а также выплат за сложность и напряженность работы и ряда других. «Мы голосуем за то, что защищаем чиновников при любом раскладе. Есть экономия, нет — он получит зарплату в любом случае. Предлагаю перейти к голосованию», — подытожила депутат Галина Гасымова. Ранее URA.RU публиковало инсайд об организации внеочередного заседания думы Нижневартовска, на котором планировалось обсудить изменения в системе оплаты труда муниципальным служащим. Инсайд подтвердился.

Депутаты городской думы Нижневартовска (ХМАО) приняли решение увеличить размер оклада труда муниципальным чиновникам за счет перераспределения премиальной части. Прямая трансляция внеочередного заседания опубликована на сайте мэрии. «За проголосовали 20 депутатов. Против — 2», — подвели итоги заседания депутаты. «Хочу отметить, что предлагаемые изменения не меняют уровень оплаты труда, а меняют только систему. Изменения увеличат гарантированный уровень оклада за счет перераспределения премиальной части. В результате начисления становятся более прозрачными и понятными», — уточнила вице-спикер Наталья Зяблицкая. Вице-мэр по финансам Ирина Мурашко отметила, что в результате перераспределения чиновники лишатся квартальных премий, а также выплат за сложность и напряженность работы и ряда других. «Мы голосуем за то, что защищаем чиновников при любом раскладе. Есть экономия, нет — он получит зарплату в любом случае. Предлагаю перейти к голосованию», — подытожила депутат Галина Гасымова. Ранее URA.RU публиковало инсайд об организации внеочередного заседания думы Нижневартовска, на котором планировалось обсудить изменения в системе оплаты труда муниципальным служащим. Инсайд подтвердился.