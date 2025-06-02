Владельца русскоязычной «Википедии» обвинили в пропаганде педофилии

В Таганский суд Москвы было передано дело о пропаганде педофилии в отношении «Wikimedia Foundation», которой принадлежит русскоязычная версия «Википедии». Карточка с делом была опубликована на сайте судов Москвы общей юрисдикции.
«В Таганский суд Москвы поступило административное дело в отношении фонда Wikimedia по статье о пропаганде педофилии», — сообщает РБК. Основанием для иска послужил отказ фонда удалить спорные материалы с платформы «Википедия», что нарушает российское законодательство. Рассмотрение дела назначено на 23 июня, максимальное наказание предусматривает штраф до 10 млн рублей или приостановку деятельности на 90 суток.
Это не первый случай привлечения Wikimedia Foundation к ответственности за отказ соблюдать российские правовые нормы. Ранее владельца уже штрафовали на 1,5 млн рублей за распространение запрещенного контента.
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