Азербайджанская диаспора ХМАО осудила Раю Мамедову, заявившую о притеснении со стороны русских

Доводы Мамедовой не соответствуют действительности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджанская диаспора в ХМАО осудила Раю Мамедову, обвиняемую в межнациональной розни, за обращение, в котором она заявила о притеснении со стороны русского народа и коррупции в прокуратуре. О заявлении URA.RU сообщили в национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик».

«Считаем данное высказывание и действия людей, которые организовали распространения обращения пользуясь безграмотностью обратившегося от всех азербайджанцев человека, безусловной провокацией и дестабилизацией межнациональных отношений. Ответственно заявляем, что на территории Сургута и округа созданы условия для благополучной жизни и гармоничного развития представителей всех национальностей», — говорится в заявлении диаспоры.

Кроме этого, в обращении говорится, что обвинения, прозвучавшие в ролике Мамедовой, не имеют под собой каких-либо оснований. Представители народа Азербайджана просят не принимать слова одного человека за мнение всего народа. «Известные всей азербайджанской и российской общественности высказывания отдельно взятого человека есть ее сугубо личная позиция и не отражает мнения большинства азербайджанцев, проживающих в округе». — указано в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что азербайджанская диаспора объявляет сбор из-за высказывания Мамедовой. Земляки считают, что заявленные в обращении обвинения являются ложью.