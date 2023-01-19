19 января 2023

Скандальный мэр из ХМАО, уволенный по решению суда, сделал заявление

В ХМАО глава Барсово Поздняков сообщил, что намерен обжаловать решение суда об отставке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уволенный по решению суда мэр будет обжаловать приговор Фото:

Мэр поселка Барсово Вячеслав Поздняков, которого отстранили от должности решением суда в связи с утратой доверия, заявил о своем намерении подать апелляцию. Поздняков рассказал, что намерен дойти до Верховного суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Я не считаю это решение [об отставке] законным. Однозначно буду обжаловать, по необходимости, дойду до Верховного суда. Буду готовить апелляционную жалобу», — заявил Поздняков.

Поздняков сообщил, что, вероятнее всего, продолжит работать до вступления решения суда в силу. «Нужно пока с юристами пообщаться, но предполагаю, что на период обжалования я буду исполнять обязанности главы поселения. Не могу сказать, что сегодня правосудие восторжествовало. Против меня были прокуроры, депутаты, „за“, я думаю, — жители Барсово», — уточнил Поздняков.

Ранее URA.RU писало о досрочном сложении полномочий главы Барсово Позднякова в связи с утратой доверия. Такое решение вынес суд.

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Мэр поселка Барсово Вячеслав Поздняков, которого отстранили от должности решением суда в связи с утратой доверия, заявил о своем намерении подать апелляцию. Поздняков рассказал, что намерен дойти до Верховного суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Я не считаю это решение [об отставке] законным. Однозначно буду обжаловать, по необходимости, дойду до Верховного суда. Буду готовить апелляционную жалобу», — заявил Поздняков. Поздняков сообщил, что, вероятнее всего, продолжит работать до вступления решения суда в силу. «Нужно пока с юристами пообщаться, но предполагаю, что на период обжалования я буду исполнять обязанности главы поселения. Не могу сказать, что сегодня правосудие восторжествовало. Против меня были прокуроры, депутаты, „за“, я думаю, — жители Барсово», — уточнил Поздняков. Ранее URA.RU писало о досрочном сложении полномочий главы Барсово Позднякова в связи с утратой доверия. Такое решение вынес суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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