Скандальный мэр из ХМАО, уволенный по решению суда, сделал заявление

В ХМАО глава Барсово Поздняков сообщил, что намерен обжаловать решение суда об отставке

Уволенный по решению суда мэр будет обжаловать приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр поселка Барсово Вячеслав Поздняков, которого отстранили от должности решением суда в связи с утратой доверия, заявил о своем намерении подать апелляцию. Поздняков рассказал, что намерен дойти до Верховного суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Я не считаю это решение [об отставке] законным. Однозначно буду обжаловать, по необходимости, дойду до Верховного суда. Буду готовить апелляционную жалобу», — заявил Поздняков.

Поздняков сообщил, что, вероятнее всего, продолжит работать до вступления решения суда в силу. «Нужно пока с юристами пообщаться, но предполагаю, что на период обжалования я буду исполнять обязанности главы поселения. Не могу сказать, что сегодня правосудие восторжествовало. Против меня были прокуроры, депутаты, „за“, я думаю, — жители Барсово», — уточнил Поздняков.

Ранее URA.RU писало о досрочном сложении полномочий главы Барсово Позднякова в связи с утратой доверия. Такое решение вынес суд.