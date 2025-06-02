Кадыров присвоил Гуцериеву звание «Почетный гражданин Чечни»

Российскому предпринимателю Микаилу Гуцериеву присвоили звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». Соответствующее распоряжение подписал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сегодня я подписал указ о присвоении звания „Почетный гражданин Чеченской Республики“ нашему дорогому дяде, выдающемуся предпринимателю, настоящему патриоту России Микаилу Сафарбековичу Гуцериеву», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По словам руководителя региона, Гуцериев удостоен этого звания за неоценимый вклад в восстановление Чечни и поддержку курса первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова в наиболее трудные периоды.
Глава Чечни отметил, что Гуцериев в течение многих лет оказывает помощь Чечне, участвует в реализации значимых социальных проектов и содействует развитию экономики региона. По его словам, предприниматель уделяет особое внимание вопросам повышения качества жизни населения и укреплению инфраструктуры, что положительно сказывается на благополучии республики. «Его поддержка сыграла важную роль в реализации ключевых социальных проектов, направленных на повышение качества жизни наших граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики республики», — отметил глава региона.
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