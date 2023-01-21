Лжеминер из ХМАО прежде угрожал взорвать «Альфа-банк» и требовал встречи с Бузовой. Инсайд

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Бузова не отреагировала на требования жителя Нижневартовска, захватившего банк Фото:

В Нижневартовске опознали лжеминера, из-за телефонных звонков которого 19 января пришлось эвакуировать три торговых центра. Им оказался дважды судимый 36-летний житель города, который в 2020 году угрожал взорвать отделение «Альфа-банка» в Москве, захватил заложника и требовал встречи с Ольгой Бузовой. Источник URA.RU в силовых структурах ХМАО рассказал, что речь идет об одном и том же человеке.

«Житель Нижневартовска, которого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам в ходе расследования серии лжеминирований торговых центров 19 января, ранее был дважды судим. Задержанный в прошлом проходил обвиняемым по делу о захвате заложника в московском отделении „Альфа-банка“ в 2020 году. Во время захвата он угрожал взорвать банк и требовал встречи с певицей Бузовой, которая якобы что-то у него украла», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, в ходе судебного процесса, после проведения экспертизы, обвиняемый был признан невменяемым, освобожден от уголовной ответственности и был направлен на принудительное лечение в ПНД. «Его осматривали специалисты Института имени Сербского. Они и сделали заключение о невменяемости подсудимого. В рюкзаке у него вместо взрывчатки было два брикета лапши быстрого приготовления и перочинный нож, а в ходе захвата отделения банка они даже распили с заложником бутылку вина. Бузова к отделению банка так и не приехала», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска, которого задержали по подозрению в серии ложных звонков о минировании торговых центров, сознался в содеянном. После задержания угрожавшего взорвать банк нижневартовца Бузова сообщила корреспонденту URA.RU, что готова была приехать на переговоры, но силовики освободили заложника раньше.

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В Нижневартовске опознали лжеминера, из-за телефонных звонков которого 19 января пришлось эвакуировать три торговых центра. Им оказался дважды судимый 36-летний житель города, который в 2020 году угрожал взорвать отделение «Альфа-банка» в Москве, захватил заложника и требовал встречи с Ольгой Бузовой. Источник URA.RU в силовых структурах ХМАО рассказал, что речь идет об одном и том же человеке. «Житель Нижневартовска, которого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам в ходе расследования серии лжеминирований торговых центров 19 января, ранее был дважды судим. Задержанный в прошлом проходил обвиняемым по делу о захвате заложника в московском отделении „Альфа-банка“ в 2020 году. Во время захвата он угрожал взорвать банк и требовал встречи с певицей Бузовой, которая якобы что-то у него украла», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, в ходе судебного процесса, после проведения экспертизы, обвиняемый был признан невменяемым, освобожден от уголовной ответственности и был направлен на принудительное лечение в ПНД. «Его осматривали специалисты Института имени Сербского. Они и сделали заключение о невменяемости подсудимого. В рюкзаке у него вместо взрывчатки было два брикета лапши быстрого приготовления и перочинный нож, а в ходе захвата отделения банка они даже распили с заложником бутылку вина. Бузова к отделению банка так и не приехала», — добавил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска, которого задержали по подозрению в серии ложных звонков о минировании торговых центров, сознался в содеянном. После задержания угрожавшего взорвать банк нижневартовца Бузова сообщила корреспонденту URA.RU, что готова была приехать на переговоры, но силовики освободили заложника раньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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