В Челябинске снизились торговые надбавки на социально значимые продукты

Анна Козлова заявила, что надбавки на социальные товары снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске снизились торговые надбавки на некоторые социально значимые товары. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова на встрече с губернатором Алексеем Текслером.

«Раньше у нас были обращения по наценке в 45%, например, на хлеб. Сегодня таких фактов мы не видим. Действительно, торговые надбавки на некоторые социально значимые позиции снизились», — уточнила Козлова.

Козлова отметила, что устанавливать минимальную наценку на некоторые социальные товары торговые сети обязались добровольно. Ранее, в КСП сообщали о снижении цен на такие социально значимые продукты как капуста, гречка и масло.