22 января 2023

В Челябинске снизились торговые надбавки на социально значимые продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция УФАС. Челябинск, козлова анна
Анна Козлова заявила, что надбавки на социальные товары снизились Фото:

В Челябинске снизились торговые надбавки на некоторые социально значимые товары. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова на встрече с губернатором Алексеем Текслером.

«Раньше у нас были обращения по наценке в 45%, например, на хлеб. Сегодня таких фактов мы не видим. Действительно, торговые надбавки на некоторые социально значимые позиции снизились», — уточнила Козлова.

Козлова отметила, что устанавливать минимальную наценку на некоторые социальные товары торговые сети обязались добровольно. Ранее, в КСП сообщали о снижении цен на такие социально значимые продукты как капуста, гречка и масло.

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В Челябинске снизились торговые надбавки на некоторые социально значимые товары. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова на встрече с губернатором Алексеем Текслером. «Раньше у нас были обращения по наценке в 45%, например, на хлеб. Сегодня таких фактов мы не видим. Действительно, торговые надбавки на некоторые социально значимые позиции снизились», — уточнила Козлова. Козлова отметила, что устанавливать минимальную наценку на некоторые социальные товары торговые сети обязались добровольно. Ранее, в КСП сообщали о снижении цен на такие социально значимые продукты как капуста, гречка и масло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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