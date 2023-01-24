Армия России пресекла попытку ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы России в Херсонской области сорвали попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«В районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования Днепра. Она сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы, по ним нанесли огневое поражение», — приводит слова спикера ТАСС. Он уточнил, что в результате действий российских войск были уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и около сотни военнослужащих ВСУ.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Вооруженные силы России в Херсонской области сорвали попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. «В районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования Днепра. Она сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы, по ним нанесли огневое поражение», — приводит слова спикера ТАСС. Он уточнил, что в результате действий российских войск были уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и около сотни военнослужащих ВСУ. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.