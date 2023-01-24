Армия России пресекла попытку ВСУ форсировать Днепр

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, полигон еланский, тренировка на полигоне
ВС РФ ликвидировали около 100 бойцов ВСУ в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России в Херсонской области сорвали попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«В районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования Днепра. Она сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы, по ним нанесли огневое поражение», — приводит слова спикера ТАСС. Он уточнил, что в результате действий российских войск были уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и около сотни военнослужащих ВСУ.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Вооруженные силы России в Херсонской области сорвали попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. «В районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования Днепра. Она сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы, по ним нанесли огневое поражение», — приводит слова спикера ТАСС. Он уточнил, что в результате действий российских войск были уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и около сотни военнослужащих ВСУ. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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