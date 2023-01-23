Алексей Текслер отметил востребованность выпускников средних специальных учебных заведений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил увеличить число бюджетных мест в техникумах региона. Он призвал активней увязывать образовательные программы с практикой на предприятиях.

«У заводов оборонно-промышленного комплекса в настоящее время много заказов. Есть востребованность в кадрах. Мы обсудили с руководством Челябинского механико-технологического техникума необходимость увеличения набора на бюджетные места», — пояснил URA.RU Текслер.

Глава региона принял участие в открытии Года педагога и наставника в области, объявленного в 2023 году президентом РФ Владимиром Путиным. Текслер отметил, что в регионе в сфере образования и наставничества задействовано более 120 тысяч человек, количество студентов и учащихся превышает 800 тысяч. Роль наставников важна как на этапе начала трудовой карьеры, так и в дальнейшем, заявил губернатор.

Текслер вместе со своим первым заместителем Ириной Гехт и министром образования Александром Кузнецовым пообщался со студентами техникума. Также гости познакомились со студенческими разработками. Глава области обратил внимание на важность внедрения в регионе программы «Профессионалитет».

В Союзе промышленников и предпринимателей области (СПП) также позитивно оценивают работу в рамках «Профессионалитета». Челябинские бизнесмены считают положительным фактом увеличение призывного возраста до 21 года: это позволит молодым кадрам адаптироваться на предприятиях региона.

Губернатор Алексей Текслер открыл в области Год педагога и наставника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионе занимается свыше 800 тысяч учащихся и студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU