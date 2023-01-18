Челябинские бизнесмены одобрили увеличение призывного возраста

19 января 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

При увеличении призывного возраста молодежь успеет адаптироваться на заводах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмены Челябинской области одобрили решение увеличить призывной возраст в РФ. Как сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), этот вопрос обсуждался на заседании союза 18 января. «Реализована одна из инициатив челябинского СПП, высказанная два года назад: отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ для студентов техников и колледжей. Молодые специалисты успеют „закрепиться“ на предприятиях», — подчеркнул в СПП. Вице-президент союза Семен Мительман положительно оценил поэтапное повышение нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года. Он также предложил привлечь к наставничеству на предприятиях преподавателей средних специальных учебных заведений. В декабре 2022 года, выступая на заседании СПП в Миассе, гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев предложил предоставлять отсрочку от армии выпускникам программы «Профессионалитет». Инициативу топ-менеджер также связал с необходимостью адаптации молодежи на предприятиях. Поднять возраст призыва с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года. При этом предельный возраст должен увеличиться до 30 лет. Реформа будет проведена поэтапно и начнется в 2023 году.

Бизнесмены Челябинской области одобрили решение увеличить призывной возраст в РФ. Как сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), этот вопрос обсуждался на заседании союза 18 января. «Реализована одна из инициатив челябинского СПП, высказанная два года назад: отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ для студентов техников и колледжей. Молодые специалисты успеют „закрепиться“ на предприятиях», — подчеркнул в СПП. Вице-президент союза Семен Мительман положительно оценил поэтапное повышение нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года. Он также предложил привлечь к наставничеству на предприятиях преподавателей средних специальных учебных заведений. В декабре 2022 года, выступая на заседании СПП в Миассе, гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев предложил предоставлять отсрочку от армии выпускникам программы «Профессионалитет». Инициативу топ-менеджер также связал с необходимостью адаптации молодежи на предприятиях. Поднять возраст призыва с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года. При этом предельный возраст должен увеличиться до 30 лет. Реформа будет проведена поэтапно и начнется в 2023 году.