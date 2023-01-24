Сургутянка Рая Мамедова, оскорбившая русских, сменила адвоката

25 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Начиная с нынешнего заседания Мамедову будет защищать Татьяна Эрлих Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, пришла на заседание суда с новым адвокатом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Ранее Мамедову защищал Амил Аббасов. Сама сургутянка отметила, что не нуждается в бесплатном адвокате, так как сейчас ее будет защищать Татьяна Эрлих», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Раи Мамедовой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности». Женщина резко отреагировала на видео, опубликованное в домовом чате. Сосед по дому разместил видео детей, которые, по его заявлению, портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но сургутянка устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу, а затем и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.

Жительница Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, пришла на заседание суда с новым адвокатом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Ранее Мамедову защищал Амил Аббасов. Сама сургутянка отметила, что не нуждается в бесплатном адвокате, так как сейчас ее будет защищать Татьяна Эрлих», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Раи Мамедовой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности». Женщина резко отреагировала на видео, опубликованное в домовом чате. Сосед по дому разместил видео детей, которые, по его заявлению, портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но сургутянка устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу, а затем и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.