24 января 2023

Курганским заключенным перестали снимать наручники во время суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским заключенным перестали снимать наручники во время суда Фото:

Курганцам, доставляемых в суд из следственного изолятора, перестали снимать наручники при помещении в защитную кабину. О соответствующем приказе для конвоиров МВД корреспондент URA.RU узнал во время слушания в Курганском областном суде.

С курганца Евгения Петрова не сняли наручники во время судебного заседания 25 января. «Таков внутренний приказ управления МВД», — сообщили конвоиры адвокатам подсудимого. Также полицейские рассказали, что распоряжение снять наручники может дать судья.

В начале заседания адвокаты попросили суд освободить руки заключенного, поскольку ему необходимо делать заметки по ходу слушания дела. Однако судья Денис Кирьянов заметил, что аспекты конвоирования и содержания заключенных не входят в компетенцию суда. Подсудимый провел в наручниках около трех часов, иногда просил конвоиров ослабить степень сжатия запястий. До января 2023 г. подсудимым освобождали руки от наручников после помещения в защитную кабину.

Редакция URA.RU обратилось в УМВД региона за комментарием относительно нового распоряжения для конвойной службы по усилению контроля. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличилось количество прошений о переводе в колонии других регионов. Осужденные в 2022 году 122 раза подавали заявления о переезде в колонии соседних регионов.

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Курганцам, доставляемых в суд из следственного изолятора, перестали снимать наручники при помещении в защитную кабину. О соответствующем приказе для конвоиров МВД корреспондент URA.RU узнал во время слушания в Курганском областном суде. С курганца Евгения Петрова не сняли наручники во время судебного заседания 25 января. «Таков внутренний приказ управления МВД», — сообщили конвоиры адвокатам подсудимого. Также полицейские рассказали, что распоряжение снять наручники может дать судья. В начале заседания адвокаты попросили суд освободить руки заключенного, поскольку ему необходимо делать заметки по ходу слушания дела. Однако судья Денис Кирьянов заметил, что аспекты конвоирования и содержания заключенных не входят в компетенцию суда. Подсудимый провел в наручниках около трех часов, иногда просил конвоиров ослабить степень сжатия запястий. До января 2023 г. подсудимым освобождали руки от наручников после помещения в защитную кабину. Редакция URA.RU обратилось в УМВД региона за комментарием относительно нового распоряжения для конвойной службы по усилению контроля. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличилось количество прошений о переводе в колонии других регионов. Осужденные в 2022 году 122 раза подавали заявления о переезде в колонии соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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