Курганским заключенным перестали снимать наручники во время суда

25 января 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Курганским заключенным перестали снимать наручники во время суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам, доставляемых в суд из следственного изолятора, перестали снимать наручники при помещении в защитную кабину. О соответствующем приказе для конвоиров МВД корреспондент URA.RU узнал во время слушания в Курганском областном суде. С курганца Евгения Петрова не сняли наручники во время судебного заседания 25 января. «Таков внутренний приказ управления МВД», — сообщили конвоиры адвокатам подсудимого. Также полицейские рассказали, что распоряжение снять наручники может дать судья. В начале заседания адвокаты попросили суд освободить руки заключенного, поскольку ему необходимо делать заметки по ходу слушания дела. Однако судья Денис Кирьянов заметил, что аспекты конвоирования и содержания заключенных не входят в компетенцию суда. Подсудимый провел в наручниках около трех часов, иногда просил конвоиров ослабить степень сжатия запястий. До января 2023 г. подсудимым освобождали руки от наручников после помещения в защитную кабину. Редакция URA.RU обратилось в УМВД региона за комментарием относительно нового распоряжения для конвойной службы по усилению контроля. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличилось количество прошений о переводе в колонии других регионов. Осужденные в 2022 году 122 раза подавали заявления о переезде в колонии соседних регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцам, доставляемых в суд из следственного изолятора, перестали снимать наручники при помещении в защитную кабину. О соответствующем приказе для конвоиров МВД корреспондент URA.RU узнал во время слушания в Курганском областном суде. С курганца Евгения Петрова не сняли наручники во время судебного заседания 25 января. «Таков внутренний приказ управления МВД», — сообщили конвоиры адвокатам подсудимого. Также полицейские рассказали, что распоряжение снять наручники может дать судья. В начале заседания адвокаты попросили суд освободить руки заключенного, поскольку ему необходимо делать заметки по ходу слушания дела. Однако судья Денис Кирьянов заметил, что аспекты конвоирования и содержания заключенных не входят в компетенцию суда. Подсудимый провел в наручниках около трех часов, иногда просил конвоиров ослабить степень сжатия запястий. До января 2023 г. подсудимым освобождали руки от наручников после помещения в защитную кабину. Редакция URA.RU обратилось в УМВД региона за комментарием относительно нового распоряжения для конвойной службы по усилению контроля. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области увеличилось количество прошений о переводе в колонии других регионов. Осужденные в 2022 году 122 раза подавали заявления о переезде в колонии соседних регионов.