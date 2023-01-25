Губернатор ХМАО договорилась об использовании беспилотников для двух мегапроектов

25 января 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Беспилотники будут использоваться в особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова определила проекты, которые будут площадками для применения беспилотников в регионе. Речь идет об особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте, сообщается в telegram-канале главы округа. «Обсудили с главой Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Евгением Дитрихом проект использования дронов в ХМАО. В качестве площадок для сотрудничества определили особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани и инновационный научно-технологический центр „ЮНИТИ ПАРК“ в Сургуте», — отмечается в канале Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова определила проекты, которые будут площадками для применения беспилотников в регионе. Речь идет об особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте, сообщается в telegram-канале главы округа. «Обсудили с главой Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Евгением Дитрихом проект использования дронов в ХМАО. В качестве площадок для сотрудничества определили особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани и инновационный научно-технологический центр „ЮНИТИ ПАРК“ в Сургуте», — отмечается в канале Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.