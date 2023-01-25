Губернатор ХМАО договорилась об использовании беспилотников для двух мегапроектов

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Беспилотники будут использоваться в особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова определила проекты, которые будут площадками для применения беспилотников в регионе. Речь идет об особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте, сообщается в telegram-канале главы округа.

«Обсудили с главой Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Евгением Дитрихом проект использования дронов в ХМАО. В качестве площадок для сотрудничества определили особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани и инновационный научно-технологический центр „ЮНИТИ ПАРК“ в Сургуте», — отмечается в канале Натальи Комаровой.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова определила проекты, которые будут площадками для применения беспилотников в регионе. Речь идет об особой экономической зоне в Нягани и центре «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте, сообщается в telegram-канале главы округа. «Обсудили с главой Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Евгением Дитрихом проект использования дронов в ХМАО. В качестве площадок для сотрудничества определили особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Нягани и инновационный научно-технологический центр „ЮНИТИ ПАРК“ в Сургуте», — отмечается в канале Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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