Власти показали бюсты Петра I и Екатерины I, которые установят к 300-летию Екатеринбурга. Фото

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Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, петр первый, петр великий, жк главный проспект
Парные бюсты Петра I и Екатерины I появятся возле музея УрГАХУ

На сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга, опубликовали проект бюстов Петра I и Екатерины I, которые установят к юбилею города. Они появятся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4а.

«На общем основании мемориальной группы расположатся последовательно бюст Петру I на сборной гранитно-мраморной основе, скульптурная рамная конструкция  „Завод-крепость“, бюст Екатерине I на сборной гранитно-мраморной основе», — говорится в описании к проекту.

По обеим сторонам от бюстов поставят реплики исторически существовавших в Екатеринбурге фонарей. Скульпторы будут использовать для воссоздания бюстов южно-султаевский гранит, исетский гранит, сибирский гранит, уральский мрамор. Планируется, что бюсты появятся к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют летом 2023 года.

В Екатеринбурге восстановят 300.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге восстановят "Парные бюсты Петра I и Екатерины I".
Фото с сайта 300.екатеринбург.рф

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На сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга, опубликовали проект бюстов Петра I и Екатерины I, которые установят к юбилею города. Они появятся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4а. «На общем основании мемориальной группы расположатся последовательно бюст Петру I на сборной гранитно-мраморной основе, скульптурная рамная конструкция  „Завод-крепость“, бюст Екатерине I на сборной гранитно-мраморной основе», — говорится в описании к проекту. По обеим сторонам от бюстов поставят реплики исторически существовавших в Екатеринбурге фонарей. Скульпторы будут использовать для воссоздания бюстов южно-султаевский гранит, исетский гранит, сибирский гранит, уральский мрамор. Планируется, что бюсты появятся к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют летом 2023 года.
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