Власти показали бюсты Петра I и Екатерины I, которые установят к 300-летию Екатеринбурга. Фото

27 января 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Парные бюсты Петра I и Екатерины I появятся возле музея УрГАХУ Анна Майорова © URA.RU На сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга, опубликовали проект бюстов Петра I и Екатерины I, которые установят к юбилею города. Они появятся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4а. «На общем основании мемориальной группы расположатся последовательно бюст Петру I на сборной гранитно-мраморной основе, скульптурная рамная конструкция „Завод-крепость“, бюст Екатерине I на сборной гранитно-мраморной основе», — говорится в описании к проекту. По обеим сторонам от бюстов поставят реплики исторически существовавших в Екатеринбурге фонарей. Скульпторы будут использовать для воссоздания бюстов южно-султаевский гранит, исетский гранит, сибирский гранит, уральский мрамор. Планируется, что бюсты появятся к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют летом 2023 года. В Екатеринбурге восстановят "Парные бюсты Петра I и Екатерины I". Фото с сайта 300.екатеринбург.рф

На сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга, опубликовали проект бюстов Петра I и Екатерины I, которые установят к юбилею города. Они появятся у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ на Горького, 4а. «На общем основании мемориальной группы расположатся последовательно бюст Петру I на сборной гранитно-мраморной основе, скульптурная рамная конструкция „Завод-крепость“, бюст Екатерине I на сборной гранитно-мраморной основе», — говорится в описании к проекту. По обеим сторонам от бюстов поставят реплики исторически существовавших в Екатеринбурге фонарей. Скульпторы будут использовать для воссоздания бюстов южно-султаевский гранит, исетский гранит, сибирский гранит, уральский мрамор. Планируется, что бюсты появятся к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют летом 2023 года.