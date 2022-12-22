22 декабря 2022

На 300-летие Екатеринбурга выделили 22 млрд рублей

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Логотип Екатеринбурга к 300-летию города. Екатеринбург , орлов алексей
Более 22 млрд рублей выделено на юбилей уральской столицы Фото:

Из бюджета Свердловской области выделили 22 млрд рублей к 300-летию Екатеринбурга. Юбилей уральской столицы пройдет в 2023 году.

«Более 22 млрд рублей было направлено на решение тех вопросов, которые обозначили и органы власти Екатеринбурга, и депутаты представительного органа. Это улучшение городской среды, строительство определенных объектов и подготовка к самому празднику», — рассказала спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС.

В качестве одного из примеров Людмила Бабушкина назвала софинансирование приобретения новых троллейбусов для областного центра. На это выделили 250 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию города. Мэрия будет продвигать юбилей через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями.

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Из бюджета Свердловской области выделили 22 млрд рублей к 300-летию Екатеринбурга. Юбилей уральской столицы пройдет в 2023 году. «Более 22 млрд рублей было направлено на решение тех вопросов, которые обозначили и органы власти Екатеринбурга, и депутаты представительного органа. Это улучшение городской среды, строительство определенных объектов и подготовка к самому празднику», — рассказала спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС. В качестве одного из примеров Людмила Бабушкина назвала софинансирование приобретения новых троллейбусов для областного центра. На это выделили 250 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию города. Мэрия будет продвигать юбилей через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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