На 300-летие Екатеринбурга выделили 22 млрд рублей

23 декабря 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Более 22 млрд рублей выделено на юбилей уральской столицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из бюджета Свердловской области выделили 22 млрд рублей к 300-летию Екатеринбурга. Юбилей уральской столицы пройдет в 2023 году. «Более 22 млрд рублей было направлено на решение тех вопросов, которые обозначили и органы власти Екатеринбурга, и депутаты представительного органа. Это улучшение городской среды, строительство определенных объектов и подготовка к самому празднику», — рассказала спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС. В качестве одного из примеров Людмила Бабушкина назвала софинансирование приобретения новых троллейбусов для областного центра. На это выделили 250 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию города. Мэрия будет продвигать юбилей через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями.

Из бюджета Свердловской области выделили 22 млрд рублей к 300-летию Екатеринбурга. Юбилей уральской столицы пройдет в 2023 году. «Более 22 млрд рублей было направлено на решение тех вопросов, которые обозначили и органы власти Екатеринбурга, и депутаты представительного органа. Это улучшение городской среды, строительство определенных объектов и подготовка к самому празднику», — рассказала спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС. В качестве одного из примеров Людмила Бабушкина назвала софинансирование приобретения новых троллейбусов для областного центра. На это выделили 250 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга сменили тактику подготовки к 300-летию города. Мэрия будет продвигать юбилей через специально созданный сайт и взаимодействие с предпринимателями.