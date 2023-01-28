Немецкий телеканал показал сюжет о том, что в Перми не работают санкции. Видео

29 января 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

В магазинах Перми есть все, утверждает немецкий журналист Кристоф Ваннер Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкий телеканал Welt показал сюжет про антироссийские санкции, в котором на примере Перми рассказывается, что они не оказывают влияния на население. Для съемок корреспондент Кристоф Ваннер лично приехал в Пермь из Москвы. «Кремль делает все, чтобы население не ощущала санкционное давление в повседневной жизни. Пермь не входит в число центральных городов России, но там в магазинах есть все благодаря параллельному импорту. Здесь действительно не ощущается никаких санкций», — говорит Кристоф Ваннер в ролике , размещенном на странице телеканала в YouTube. Немецкий журналист рассказывает, что санкции не ощущаются в Москве, однако он решил проверить их действие на периферии, для чего отправился в Пермь. По его оценкам, жители города живут своей обычной жизнью, не ощущая никакого дефицита. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под санкции попал пермский миллиардер Дмитрий Мазепин как владелец компании «Уралхим». Для того, чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, он уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.

Немецкий телеканал Welt показал сюжет про антироссийские санкции, в котором на примере Перми рассказывается, что они не оказывают влияния на население. Для съемок корреспондент Кристоф Ваннер лично приехал в Пермь из Москвы. «Кремль делает все, чтобы население не ощущала санкционное давление в повседневной жизни. Пермь не входит в число центральных городов России, но там в магазинах есть все благодаря параллельному импорту. Здесь действительно не ощущается никаких санкций», — говорит Кристоф Ваннер в ролике, размещенном на странице телеканала в YouTube. Немецкий журналист рассказывает, что санкции не ощущаются в Москве, однако он решил проверить их действие на периферии, для чего отправился в Пермь. По его оценкам, жители города живут своей обычной жизнью, не ощущая никакого дефицита. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под санкции попал пермский миллиардер Дмитрий Мазепин как владелец компании «Уралхим». Для того, чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, он уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.