28 января 2023
27 января 2023

В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний раз мальчика видели 28 января Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 11-летнего Нурислама Адылжанова. Об этом сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 135 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую куртку, черный комбинезон, черные ботинки, темно-серую шапку, коричневый шарф», — сообщают волонтеры на официальном сайте «ЛизаАлерт».

Последний раз мальчик выходил на связь 28 января. Если вы видели пропавшего Нурислама Адылжанова или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 11-летнего Нурислама Адылжанова. Об этом сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 135 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую куртку, черный комбинезон, черные ботинки, темно-серую шапку, коричневый шарф», — сообщают волонтеры на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз мальчик выходил на связь 28 января. Если вы видели пропавшего Нурислама Адылжанова или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...