Последний раз мальчика видели 28 января
В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 11-летнего Нурислама Адылжанова. Об этом сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 135 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-серую куртку, черный комбинезон, черные ботинки, темно-серую шапку, коричневый шарф», — сообщают волонтеры на официальном сайте «ЛизаАлерт».
Последний раз мальчик выходил на связь 28 января. Если вы видели пропавшего Нурислама Адылжанова или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83.
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