Сразу после парада Победы в Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер возглавили «Бессмертный полк». Жога вышел с портретом своего сына Владимира (Герой России), погибшего весной 2022-го на СВО, а Паслер — своего прадеда Михаила Рагозина, воевавшего в артиллерийском полку наводчиком. Но в первых рядах были и другие представители свердловского истеблишмента.
Рядом с Паслером шел мэр города Алексей Орлов со своей внучкой Настей. В руках у Орлова было фото деда — Александра Орлова, который служил артиллеристом и был командиром батареи. Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий взяла с собой портрет прабабушки — Клавдии Постниковой. Она в годы войны была старшей щитовой, работала в тылу на СУГРЭСе, который снабжал электроэнергией «Уралвагонзавод».
Замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова пришла на акцию вместе с сыном Андреем и внучкой Варей. Бабушка Татьяны Савиновой — Вера Гербер — в годы войны трудилась фармацевтом. А бизнесмен Андрей Симановский пришел с портретом отца — Моисея Симановского. «Похожи ведь?» — поинтересовался он у Паслера перед началом акции. «Очень!» — подтвердил врио губернатора.
Также в шествии участвовали вице-губернатор Олег Чемезов (вместе с ним были жена Ирина и дети), министр экономики области Руслан Садыков, глава свердловского СК Богдан Францишко (нес портрет ефрейтора Владимира Францишко), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази, сенатор Виктор Шептий.
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