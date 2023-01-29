В Екатеринбург летит федеральный чиновник

Главу Главгосэкспертизы России Игоря Манылова ждут в уральской столице 31 января
Глава Главгосэкспертизы России Игорь Манылов прилетит в Екатеринбург. В уральской столице чиновника ждут 31 января. Об этом сообщил источник URA.RU.
«В Екатеринбурге ждут главу Главгосэкспертизы России Игоря Манылова. Его визит в уральскую столицу намечен на 31 января. Визит приурочен 25-летию федерального закона, который установил единый порядок регистрации прав на недвижимость», — отметил источник.
Главгосэкспертиза подведомственна Министерству строительства и ЖКХ. Учреждение несет ответственность за проведение экспертизы объектов обороны и безопасности. Также особое внимание уделяется объектам культурного наследия.
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