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27 января 2023

В Екатеринбург летит федеральный чиновник

Глава Главгосэкспертизы России Игорь Манылов прилетит в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Общественного совета при Минстрое России. Екатеринбург, манылов игорь
Главу Главгосэкспертизы России Игоря Манылова ждут в уральской столице 31 января Фото:

Глава Главгосэкспертизы России Игорь Манылов прилетит в Екатеринбург. В уральской столице чиновника ждут 31 января. Об этом сообщил источник URA.RU.

«В Екатеринбурге ждут главу Главгосэкспертизы России Игоря Манылова. Его визит в уральскую столицу намечен на 31 января. Визит приурочен 25-летию федерального закона, который установил единый порядок регистрации прав на недвижимость», — отметил источник.

Главгосэкспертиза подведомственна Министерству строительства и ЖКХ. Учреждение несет ответственность за проведение экспертизы объектов обороны и безопасности. Также особое внимание уделяется объектам культурного наследия.

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Глава Главгосэкспертизы России Игорь Манылов прилетит в Екатеринбург. В уральской столице чиновника ждут 31 января. Об этом сообщил источник URA.RU. «В Екатеринбурге ждут главу Главгосэкспертизы России Игоря Манылова. Его визит в уральскую столицу намечен на 31 января. Визит приурочен 25-летию федерального закона, который установил единый порядок регистрации прав на недвижимость», — отметил источник. Главгосэкспертиза подведомственна Министерству строительства и ЖКХ. Учреждение несет ответственность за проведение экспертизы объектов обороны и безопасности. Также особое внимание уделяется объектам культурного наследия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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