В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений.
«Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении.
А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть.
Шоколадные пельмени похожи на настоящие
Avito.ru
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В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений. «Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении. А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть.