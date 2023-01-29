В Перми выпускают пельмени, которые не нужно варить. Фото

30 января 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Шоколадные пельмени на вид не отличить от настоящих мясных Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений. «Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении. А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть. Шоколадные пельмени похожи на настоящие Avito.ru

В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений. «Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении. А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть.