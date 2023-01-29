29 января 2023

В Перми выпускают пельмени, которые не нужно варить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Шоколадные пельмени на вид не отличить от настоящих мясных Фото:

В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений.

«Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении.

А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть.

Шоколадные пельмени похожи на настоящие

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В Перми производят пельмени, которые не нужно варить. Они — из белого шоколада, но на вид их почти не отличить от обычных. Подробное описание таких пельменей размещено на сайте объявлений. «Шоколадные пельмени — а почему бы и нет? Любители пельмешек оценят! Состав: премиальный белый бельгийский Barry Callebaut», — указано в объявлении. А упаковку можно выбрать самим. Это может быть крафтовая подарочная коробочка, а может быть пищевой контейнер для еды с пластиковой вилкой — пельмени в такой упаковке выглядят еще натуральней и их легко принять за настоящие, пишет автор объявления. Коробка с десятью пельменями без ореха стоит 650 рублей, с орехом — 700 рублей. Лавровый лист сделан из лимонного шоколада, а горошек — из молочного. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают букеты с капустой. В состав букета входит декоративная капуста — брассика, ее можно есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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