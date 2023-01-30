Ученые назвали витамин, способный защитить сердце при ожирении

Ученые Ганноверской медшколы: витамин А способен снизить риск ожирения сердца

30 января 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Морковь богата витамином А, который помогает работе сердца при ожирении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Витамин А способен защитить сердце при ожирении. Соответствующий вывод сделали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии. «Наше исследование показало, что витамин А играет важную роль в сохранении экспрессии генов, связанных с работой сердца. Он может снизить риск <…> ожирения», — цитирует «Ридус» слова исследователей. Благодаря их работе выяснилось, что витамин А положительно влияет на гены, которые помогают снизить риск неправильной работы сердца из-за ожирения. По словам исследователей, обычно такие проблемы возникают из-за неправильной диеты. К полезной особенности витамина А, ученные пришли после экспериментов на мышах. Они сравнили сердце и метаболизм мышей. Одни были подвержены ожирению, а другие нет. Витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, абрикосы и другие фрукты и овощи. Ранее врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова заявила о полезных свойствах витамина D. Он снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека.

Витамин А способен защитить сердце при ожирении. Соответствующий вывод сделали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии. «Наше исследование показало, что витамин А играет важную роль в сохранении экспрессии генов, связанных с работой сердца. Он может снизить риск <…> ожирения», — цитирует «Ридус» слова исследователей. Благодаря их работе выяснилось, что витамин А положительно влияет на гены, которые помогают снизить риск неправильной работы сердца из-за ожирения. По словам исследователей, обычно такие проблемы возникают из-за неправильной диеты. К полезной особенности витамина А, ученные пришли после экспериментов на мышах. Они сравнили сердце и метаболизм мышей. Одни были подвержены ожирению, а другие нет. Витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, абрикосы и другие фрукты и овощи. Ранее врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова заявила о полезных свойствах витамина D. Он снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека.