Ученые назвали витамин, способный защитить сердце при ожирении

Витамин А способен защитить сердце при ожирении. Соответствующий вывод сделали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии.
«Наше исследование показало, что витамин А играет важную роль в сохранении экспрессии генов, связанных с работой сердца. Он может снизить риск <…> ожирения», — цитирует «Ридус» слова исследователей. Благодаря их работе выяснилось, что витамин А положительно влияет на гены, которые помогают снизить риск неправильной работы сердца из-за ожирения. По словам исследователей, обычно такие проблемы возникают из-за неправильной диеты.
К полезной особенности витамина А, ученные пришли после экспериментов на мышах. Они сравнили сердце и метаболизм мышей. Одни были подвержены ожирению, а другие нет. Витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, абрикосы и другие фрукты и овощи.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова заявила о полезных свойствах витамина D. Он снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека.
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