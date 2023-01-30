Ученые назвали витамин, способный защитить сердце при ожирении

Ученые Ганноверской медшколы: витамин А способен снизить риск ожирения сердца
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Торговый центр. Курган, овощи, морковь, морковка
Морковь богата витамином А, который помогает работе сердца при ожирении Фото:

Витамин А способен защитить сердце при ожирении. Соответствующий вывод сделали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии.

«Наше исследование показало, что витамин А играет важную роль в сохранении экспрессии генов, связанных с работой сердца. Он может снизить риск <…> ожирения», — цитирует «Ридус» слова исследователей. Благодаря их работе выяснилось, что витамин А положительно влияет на гены, которые помогают снизить риск неправильной работы сердца из-за ожирения. По словам исследователей, обычно такие проблемы возникают из-за неправильной диеты.

К полезной особенности витамина А, ученные пришли после экспериментов на мышах. Они сравнили сердце и метаболизм мышей. Одни были подвержены ожирению, а другие нет. Витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, абрикосы и другие фрукты и овощи.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова заявила о полезных свойствах витамина D. Он снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека.

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Витамин А способен защитить сердце при ожирении. Соответствующий вывод сделали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии. «Наше исследование показало, что витамин А играет важную роль в сохранении экспрессии генов, связанных с работой сердца. Он может снизить риск <…> ожирения», — цитирует «Ридус» слова исследователей. Благодаря их работе выяснилось, что витамин А положительно влияет на гены, которые помогают снизить риск неправильной работы сердца из-за ожирения. По словам исследователей, обычно такие проблемы возникают из-за неправильной диеты. К полезной особенности витамина А, ученные пришли после экспериментов на мышах. Они сравнили сердце и метаболизм мышей. Одни были подвержены ожирению, а другие нет. Витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, абрикосы и другие фрукты и овощи. Ранее врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова заявила о полезных свойствах витамина D. Он снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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