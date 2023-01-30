30 января 2023

Мигрант, избивший из-за жены свердловского врача, уже был замечен в агрессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Полиции предстоит установить, кто прав и виноват в конфликте Фото:

Мужчина-мигрант и его супруга из ближнего зарубежья, из-за которых случился конфликт в больнице Белоярского (Свердловская область) ранее уже вели себя агрессивно. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах поселка.

«Эту пару и ранее видели в больнице. Они вели себя агрессивно, особенно мужчина», — сказал собеседник. Он добавил, что муж с женой приехали на Урал из бывшей союзной республики.

Ранее сообщалось, что в поселке мигрант набросился на невролога центральной районной больницы. Причиной стало то, что врач отказалась принять его жену из-за отсутствия полиса ОМС. На защиту доктора встал ее муж, в итоге пострадали оба: у женщины сотрясение мозга, мужчине пришлось наложить на голову швы. Супруги написали заявление в полицию, туда же обратился и их обидчик с жалобой на действия врача.

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Мужчина-мигрант и его супруга из ближнего зарубежья, из-за которых случился конфликт в больнице Белоярского (Свердловская область) ранее уже вели себя агрессивно. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах поселка. «Эту пару и ранее видели в больнице. Они вели себя агрессивно, особенно мужчина», — сказал собеседник. Он добавил, что муж с женой приехали на Урал из бывшей союзной республики. Ранее сообщалось, что в поселке мигрант набросился на невролога центральной районной больницы. Причиной стало то, что врач отказалась принять его жену из-за отсутствия полиса ОМС. На защиту доктора встал ее муж, в итоге пострадали оба: у женщины сотрясение мозга, мужчине пришлось наложить на голову швы. Супруги написали заявление в полицию, туда же обратился и их обидчик с жалобой на действия врача.
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