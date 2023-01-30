Мигранту, избившему свердловского врача-невролога, грозит 5 лет колонии

31 января 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Мигранта, который избил свердловского врача, могут посадить на 5 лет в колонию Фото: Илья Московец © URA.RU Мигранту, который избил врача-невролога в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), грозит 5 лет колонии. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, адвокат московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «В данном случае есть состав преступления. Все зависит от того, какой причинен ущерб здоровью врача. Мужчине, который причинил вред медику, может грозить 5 лет колонии», — сказал Черноусов. По его словам, для того, чтобы разобраться в ситуации и дать адекватное процессуальное решение, необходимо задействовать силовые ведомства. «Первый делом нужно выяснить, на каких основаниях данный мужчина живет на территории РФ. Если его нахождение на территории страны не имеет законных оснований, то его необходимо выдворить из РФ и поставить пожизненный запрет на въезд. А также привлечь ответственных сотрудников ведомства, допустивших незаконное проживание гражданина, в данном случае на территории Свердловской области», — резюмировал Евгений Черноусов. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском (Свердловская область) мигрант напал на врача-невролога. Инцидент произошел во время приема. Пострадала не только врач-невролог, но и ее супруг, который пытался защитить супругу от дебошира.

Мигранту, который избил врача-невролога в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), грозит 5 лет колонии. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, адвокат московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «В данном случае есть состав преступления. Все зависит от того, какой причинен ущерб здоровью врача. Мужчине, который причинил вред медику, может грозить 5 лет колонии», — сказал Черноусов. По его словам, для того, чтобы разобраться в ситуации и дать адекватное процессуальное решение, необходимо задействовать силовые ведомства. «Первый делом нужно выяснить, на каких основаниях данный мужчина живет на территории РФ. Если его нахождение на территории страны не имеет законных оснований, то его необходимо выдворить из РФ и поставить пожизненный запрет на въезд. А также привлечь ответственных сотрудников ведомства, допустивших незаконное проживание гражданина, в данном случае на территории Свердловской области», — резюмировал Евгений Черноусов. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском (Свердловская область) мигрант напал на врача-невролога. Инцидент произошел во время приема. Пострадала не только врач-невролог, но и ее супруг, который пытался защитить супругу от дебошира.