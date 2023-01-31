Пермские синоптики рассказали о погодных аномалиях в феврале

Синоптики: февраль в Пермском крае ожидается теплым с короткими морозами

01 февраля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В середине месяца возможно небольшое похолодание Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Погода в феврале в Пермском крае будет умеренно теплой, температура превысит норму на несколько градусов. Однако в регионе также ожидаются погодные аномалии, из-за которых возможны резкие перепады температур, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Февраль ожидается умеренно теплым. Средняя температура воздуха в Пермском крае прогнозируется выше нормы на юге края на 2,5-3 градусов, а на севере на 4 градусов. С конца первой декады и в третьей пятидневке вполне вероятно возвращение морозов», — говорится на сайте. Ожидается, что морозы не будут продолжительными. Первые пять дней февраля в Пермском крае будут очень теплые, особенно на севере. Позже заток тепла прекратится и температура воздуха вернется к климатической норме. В середине месяца ожидается арктическое вторжение с непродолжительными морозами. В последнюю треть месяца край ожидает аномалия, когда будет контраст между погодой в северной и южной части региона. При этом температура все также будет держаться выше нормы.

Погода в феврале в Пермском крае будет умеренно теплой, температура превысит норму на несколько градусов. Однако в регионе также ожидаются погодные аномалии, из-за которых возможны резкие перепады температур, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Февраль ожидается умеренно теплым. Средняя температура воздуха в Пермском крае прогнозируется выше нормы на юге края на 2,5-3 градусов, а на севере на 4 градусов. С конца первой декады и в третьей пятидневке вполне вероятно возвращение морозов», — говорится на сайте. Ожидается, что морозы не будут продолжительными. Первые пять дней февраля в Пермском крае будут очень теплые, особенно на севере. Позже заток тепла прекратится и температура воздуха вернется к климатической норме. В середине месяца ожидается арктическое вторжение с непродолжительными морозами. В последнюю треть месяца край ожидает аномалия, когда будет контраст между погодой в северной и южной части региона. При этом температура все также будет держаться выше нормы.