31 января 2023

Пермские синоптики рассказали о погодных аномалиях в феврале

Синоптики: февраль в Пермском крае ожидается теплым с короткими морозами
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, ледяной дождь в Перми., семья, зима, гололед
В середине месяца возможно небольшое похолодание Фото:

Погода в феврале в Пермском крае будет умеренно теплой, температура превысит норму на несколько градусов. Однако в регионе также ожидаются погодные аномалии, из-за которых возможны резкие перепады температур, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«Февраль ожидается умеренно теплым. Средняя температура воздуха в Пермском крае прогнозируется выше нормы на юге края на 2,5-3 градусов, а на севере на 4 градусов. С конца первой декады и в третьей пятидневке вполне вероятно возвращение морозов», — говорится на сайте. Ожидается, что морозы не будут продолжительными.

Первые пять дней февраля в Пермском крае будут очень теплые, особенно на севере. Позже заток тепла прекратится и температура воздуха вернется к климатической норме. В середине месяца ожидается арктическое вторжение с непродолжительными морозами. В последнюю треть месяца край ожидает аномалия, когда будет контраст между погодой в северной и южной части региона. При этом температура все также будет держаться выше нормы.

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Погода в феврале в Пермском крае будет умеренно теплой, температура превысит норму на несколько градусов. Однако в регионе также ожидаются погодные аномалии, из-за которых возможны резкие перепады температур, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Февраль ожидается умеренно теплым. Средняя температура воздуха в Пермском крае прогнозируется выше нормы на юге края на 2,5-3 градусов, а на севере на 4 градусов. С конца первой декады и в третьей пятидневке вполне вероятно возвращение морозов», — говорится на сайте. Ожидается, что морозы не будут продолжительными. Первые пять дней февраля в Пермском крае будут очень теплые, особенно на севере. Позже заток тепла прекратится и температура воздуха вернется к климатической норме. В середине месяца ожидается арктическое вторжение с непродолжительными морозами. В последнюю треть месяца край ожидает аномалия, когда будет контраст между погодой в северной и южной части региона. При этом температура все также будет держаться выше нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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