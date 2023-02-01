Мэр Максим Пекарский встретился с земляком, вернувшимся с Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с бойцом Максимом, который приехал на побывку. Как отметил градоначальник, земляк сражался в боях за Соледар.

«Удалось пообщаться с одним из наших ребят, которые участвуют в спецоперации. Максим ненадолго приехал домой, скоро опять на передовую», — рассказал Пекарский в своем telegram-канале.

Боец рассказал мэру, что весточки из дома придают бойцам сил. Поднимают дух адресные посылки. Помощь городов и районов Горнозаводского края региона, в частности, пригодилась в боях за Соледар на Донбассе. Многотонный груз златоустовцы отправили на передовую в начале декабря 2022 года.

Мэр сообщил, что горожане готовят очередную партию груза. Он предназначен для военных, госпиталей и мирных жителей.

Максим вернулся на побывку с Донбасса Фото: telegram-канал Максима Пекарского