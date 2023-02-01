Мэр Златоуста встретился с бойцом, приехавшим на побывку с фронта. Фото

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Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, пекарский максим
Мэр Максим Пекарский встретился с земляком, вернувшимся с Донбасса Фото:

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с бойцом Максимом, который приехал на побывку. Как отметил градоначальник, земляк сражался в боях за Соледар.

«Удалось пообщаться с одним из наших ребят, которые участвуют в спецоперации. Максим ненадолго приехал домой, скоро опять на передовую», — рассказал Пекарский в своем telegram-канале.

Боец рассказал мэру, что весточки из дома придают бойцам сил. Поднимают дух адресные посылки. Помощь городов и районов Горнозаводского края региона, в частности, пригодилась в боях за Соледар на Донбассе. Многотонный груз златоустовцы отправили на передовую в начале декабря 2022 года.

Мэр сообщил, что горожане готовят очередную партию груза. Он предназначен для военных, госпиталей и мирных жителей.

Максим вернулся на побывку с Донбасса
Фото:
Мэр сообщил, что златоустовцы готовят очередную партию груза на Донбасс
Фото:

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Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский встретился с бойцом Максимом, который приехал на побывку. Как отметил градоначальник, земляк сражался в боях за Соледар. «Удалось пообщаться с одним из наших ребят, которые участвуют в спецоперации. Максим ненадолго приехал домой, скоро опять на передовую», — рассказал Пекарский в своем telegram-канале. Боец рассказал мэру, что весточки из дома придают бойцам сил. Поднимают дух адресные посылки. Помощь городов и районов Горнозаводского края региона, в частности, пригодилась в боях за Соледар на Донбассе. Многотонный груз златоустовцы отправили на передовую в начале декабря 2022 года. Мэр сообщил, что горожане готовят очередную партию груза. Он предназначен для военных, госпиталей и мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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