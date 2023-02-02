Пермяк отсудил полмиллиона у управляющей компании мэрии

Суд встал на сторону жильцов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми собственник квартиры подал в суд на управляющую компанию ООО «ПМУП ГКТХ» из-за прорвавшегося полотенцесушителя у соседа сверху. Учредителем этой компании является мэрия Перми. Суд постановил УК выплатить полмиллиона пострадавшему. Информация об этом появилась в группе «Юрист Пермь/Новости Перми» на сайте «ВКонтакте».

«Под новый год случился потоп. Залило серьезно, как минимум, две квартиры. Случился суд! Суд мы выиграли. Впереди апелляция, которая, надеемся, оставит с носом этих проходимцев», — сообщается в группе. Согласно опубликованному документу в этом же посте, компания «ПМУП ГКТХ» обязана выплатить истцу за материальный, моральный ущерб и штраф в общей сложности 566 тысяч рублей.

Собственник квартиры решил поменять полотенцесушитель и обратился за этой услугой в УК. Она произвела работы, и с этого времени прибор перешел на баланс «ПМУП ГКТХ». Через некоторое время мужчина заметил, что из места соединения полотенцесушителя и трубы сочится вода. Приехавшая на вызов аварийка затянула муфту, но под новый год соединение прорвало, и горячая вода затопила несколько квартир. В суд обратился сосед, проживающий снизу.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Управляющая компания подала апелляцию. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка смогла отсудить 450 тыс. рублей у УК. Она поскользнулась во дворе в декабре 2021 года и получила травму головы.