Бизнес-омбудсмен Титов высказался по делу о махинациях с томографами в Челябинской области

Бизнес-омбудсмен Титов: суд справедливо освободил из СИЗО челябинскую предпринимательницу по делу о махинациях с томографами

02 февраля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Бизнес с государством в России почему-то не считается бизнесом, говорит Борис Титов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает закономерным решение суда о домашнем аресте для предпринимательницы Елены Селищевой, которая обвиняется в махинациях с закупкой томографов для минздрава Челябинской области. До февраля она находилась в СИЗО. «Елену Селищеву выпустили из СИЗО под домашний арест. Нашла очередное подтверждение наша позиция о том, что применение части 1.1 статьи 108 УПК РФ (запрет на заключение предпринимателей под стражу в ходе расследования) не должно зависеть от того, с какой категорией контрагентов работал обвиняемый», — сообщил Борис Титов URA.RU. Он пояснил, что Селищевой было отказано в праве считаться предпринимателем, поскольку второй стороной сделки выступала региональная администрация. «Это очень распространенная причина отказа. Бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом», — сказал Титов. По его мнению, о перспективах дела говорить пока рано. «Вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции. Ну, а если правительство Челябинской области ни один из контрактов на поставку не оспаривало, то о чем вообще речь?» — сказал бизнес-омбудсмен. Елену Селищеву задержали в аэропорту Челябинска при попытке улететь в командировку в середине июня 2022 года. Ей предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при поставках томографов. Показания на Селищеву дал бывший заместитель главы областного минздрава Александр Кузнецов. По словам чиновника, именно Селищева склонила его к махинациям на сумму свыше 80 млн рублей при закупке томографов во время пандемии коронавируса. Дело в отношении Кузнецова выделили в отдельное производство, он признал вину. Приговор Кузнецову будет оглашен 3 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает закономерным решение суда о домашнем аресте для предпринимательницы Елены Селищевой, которая обвиняется в махинациях с закупкой томографов для минздрава Челябинской области. До февраля она находилась в СИЗО. «Елену Селищеву выпустили из СИЗО под домашний арест. Нашла очередное подтверждение наша позиция о том, что применение части 1.1 статьи 108 УПК РФ (запрет на заключение предпринимателей под стражу в ходе расследования) не должно зависеть от того, с какой категорией контрагентов работал обвиняемый», — сообщил Борис Титов URA.RU. Он пояснил, что Селищевой было отказано в праве считаться предпринимателем, поскольку второй стороной сделки выступала региональная администрация. «Это очень распространенная причина отказа. Бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом», — сказал Титов. По его мнению, о перспективах дела говорить пока рано. «Вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции. Ну, а если правительство Челябинской области ни один из контрактов на поставку не оспаривало, то о чем вообще речь?» — сказал бизнес-омбудсмен. Елену Селищеву задержали в аэропорту Челябинска при попытке улететь в командировку в середине июня 2022 года. Ей предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при поставках томографов. Показания на Селищеву дал бывший заместитель главы областного минздрава Александр Кузнецов. По словам чиновника, именно Селищева склонила его к махинациям на сумму свыше 80 млн рублей при закупке томографов во время пандемии коронавируса. Дело в отношении Кузнецова выделили в отдельное производство, он признал вину. Приговор Кузнецову будет оглашен 3 февраля.