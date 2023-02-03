Юрист предложила создать новый закон в Пермском крае

Юрист Дарья Эйвенман предложила создать закон «О личном подсобном хозяйстве в Пермском крае»

03 февраля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Пермском крае предлагают создать закон о личном подсобном хозяйстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юрист Дарья Эйвенман предложила создать закон «О личном подсобном хозяйстве в Пермском крае». Вместе с партнером они написали соответствующее обращение. Об этом пермский юрист сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Пермском крае нет закона, предусматривающего, какой максимальной площадью земельного участка может владеть гражданин с видом разрешенного использования „для ведения личного подсобного хозяйства“. При предоставлении участков на праве аренды, либо в собственность местные власти руководствуются Федеральным законом №112-ФЗ от 07.07.2003 „О личном подсобном хозяйстве“. Согласно п. 5 ст. 4 ФЗ максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га», — рассказала юрист. По ее словам, до недавнего времени в регионе руководствовались максимальной площадью земельных участков для личного подсобного хозяйства в соответствии с ФЗ, либо больше 2,5 га, а с декабря 2022 года Росреестр перестал ставить участки площадью больше, чем 0,5 га на кадастровый учет. По словам Эйвенман, новый закон поможет заниматься личным подсобным хозяйством на земельных участках максимальной допустимой площади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юрист Дарья Эйвенман предложила создать закон «О личном подсобном хозяйстве в Пермском крае». Вместе с партнером они написали соответствующее обращение. Об этом пермский юрист сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Пермском крае нет закона, предусматривающего, какой максимальной площадью земельного участка может владеть гражданин с видом разрешенного использования „для ведения личного подсобного хозяйства“. При предоставлении участков на праве аренды, либо в собственность местные власти руководствуются Федеральным законом №112-ФЗ от 07.07.2003 „О личном подсобном хозяйстве“. Согласно п. 5 ст. 4 ФЗ максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га», — рассказала юрист. По ее словам, до недавнего времени в регионе руководствовались максимальной площадью земельных участков для личного подсобного хозяйства в соответствии с ФЗ, либо больше 2,5 га, а с декабря 2022 года Росреестр перестал ставить участки площадью больше, чем 0,5 га на кадастровый учет. По словам Эйвенман, новый закон поможет заниматься личным подсобным хозяйством на земельных участках максимальной допустимой площади.