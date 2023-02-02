02 февраля 2023

В ХМАО выставили на продажу элитный пентхаус со стеклянным потолком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенность квартиры — зимний сад со стеклянным потолком Фото:

В Сургуте выставили на продажу элитный пентхаус за 18 миллионов рублей. В квартире создан зимний сад со стеклянным потолком. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Особенностью квартиры является наличие зимнего сада (41 кв. м.) и собственной террасы на крыше дома. Красивый кирпичный 12-этажный дом 2004 года постройки находится в деловом центре города. Охраняемая закрытая территория с видеонаблюдением, наличие на территории закрытого паркинга. На этаже только 3 квартиры, два лифта», — говорится в объявлении.

Площадь объекта составляет более 160 квадратных метров, а само жилье находится на 11 этаже. В квартире высокие потолки — три метра. Сам дом находится на проспекте Ленина, а рядом с ним есть все необходимые социальные объекты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиардов рублей. Объект также находится в одном из дачных кооперативов Сургута.

В квартире создано помещения для зимнего сада
Фото:

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В Сургуте выставили на продажу элитный пентхаус за 18 миллионов рублей. В квартире создан зимний сад со стеклянным потолком. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Особенностью квартиры является наличие зимнего сада (41 кв. м.) и собственной террасы на крыше дома. Красивый кирпичный 12-этажный дом 2004 года постройки находится в деловом центре города. Охраняемая закрытая территория с видеонаблюдением, наличие на территории закрытого паркинга. На этаже только 3 квартиры, два лифта», — говорится в объявлении. Площадь объекта составляет более 160 квадратных метров, а само жилье находится на 11 этаже. В квартире высокие потолки — три метра. Сам дом находится на проспекте Ленина, а рядом с ним есть все необходимые социальные объекты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиардов рублей. Объект также находится в одном из дачных кооперативов Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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