В ХМАО выставили на продажу элитный пентхаус со стеклянным потолком. Фото

03 февраля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Особенность квартиры — зимний сад со стеклянным потолком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте выставили на продажу элитный пентхаус за 18 миллионов рублей. В квартире создан зимний сад со стеклянным потолком. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Особенностью квартиры является наличие зимнего сада (41 кв. м.) и собственной террасы на крыше дома. Красивый кирпичный 12-этажный дом 2004 года постройки находится в деловом центре города. Охраняемая закрытая территория с видеонаблюдением, наличие на территории закрытого паркинга. На этаже только 3 квартиры, два лифта», — говорится в объявлении. Площадь объекта составляет более 160 квадратных метров, а само жилье находится на 11 этаже. В квартире высокие потолки — три метра. Сам дом находится на проспекте Ленина, а рядом с ним есть все необходимые социальные объекты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиардов рублей. Объект также находится в одном из дачных кооперативов Сургута. В квартире создано помещения для зимнего сада Фото: «Авито»

В Сургуте выставили на продажу элитный пентхаус за 18 миллионов рублей. В квартире создан зимний сад со стеклянным потолком. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Особенностью квартиры является наличие зимнего сада (41 кв. м.) и собственной террасы на крыше дома. Красивый кирпичный 12-этажный дом 2004 года постройки находится в деловом центре города. Охраняемая закрытая территория с видеонаблюдением, наличие на территории закрытого паркинга. На этаже только 3 квартиры, два лифта», — говорится в объявлении. Площадь объекта составляет более 160 квадратных метров, а само жилье находится на 11 этаже. В квартире высокие потолки — три метра. Сам дом находится на проспекте Ленина, а рядом с ним есть все необходимые социальные объекты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиардов рублей. Объект также находится в одном из дачных кооперативов Сургута.