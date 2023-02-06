Свердловский депутат Госдумы отправил помощь бойцам в зону СВО

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько купил УАЗ «Патриот» и груз с полезными вещами солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.
«На сегодняшний день 72 бригада базируется в 150 километрах от Луганска, линия фронта составляет 70 километров, из-за нехватки транспортных средств командир бригады проходит много километров пешком каждый день по нескольку раз», — сообщил Бидонько. Новый УАЗ «Патриот» и груз с помощью бойцам.
В 72 отдельную бригаду, входящую в состав дивизиона Уральский, вступили 133 добровольца, решившие отправиться на спецоперацию. Помощь бойцам планируют передать до конца недели в Ростове.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что проведение СВО было вынужденной мерой, призванной спасти жизни русскоязычного населения республик.
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