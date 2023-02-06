Свердловский депутат Госдумы отправил помощь бойцам в зону СВО

07 февраля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Сергей Бидонько направил помощь добровольцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько купил УАЗ «Патриот» и груз с полезными вещами солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. «На сегодняшний день 72 бригада базируется в 150 километрах от Луганска, линия фронта составляет 70 километров, из-за нехватки транспортных средств командир бригады проходит много километров пешком каждый день по нескольку раз», — сообщил Бидонько. Новый УАЗ «Патриот» и груз с помощью бойцам. В 72 отдельную бригаду, входящую в состав дивизиона Уральский, вступили 133 добровольца, решившие отправиться на спецоперацию. Помощь бойцам планируют передать до конца недели в Ростове. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что проведение СВО было вынужденной мерой, призванной спасти жизни русскоязычного населения республик.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько купил УАЗ «Патриот» и груз с полезными вещами солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. «На сегодняшний день 72 бригада базируется в 150 километрах от Луганска, линия фронта составляет 70 километров, из-за нехватки транспортных средств командир бригады проходит много километров пешком каждый день по нескольку раз», — сообщил Бидонько. Новый УАЗ «Патриот» и груз с помощью бойцам. В 72 отдельную бригаду, входящую в состав дивизиона Уральский, вступили 133 добровольца, решившие отправиться на спецоперацию. Помощь бойцам планируют передать до конца недели в Ростове. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после восьми лет обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что проведение СВО было вынужденной мерой, призванной спасти жизни русскоязычного населения республик.