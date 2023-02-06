Вмешательство Махонина не помогло открыть Музей-Диораму в Перми

Музей-Диорама в Перми отложил открытие из-за морозов

07 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники музея отказываются замерзать на работе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский Музей-Диорама, закрывшийся в январе из-за отсутствия централизованной системы отопления, продлил перерыв в работе. Ранее музейщики, надеясь на потепление, планировали открыть двери 8 февраля, но ударившие морозы помешали этому. «Согласно прогнозу синоптиков, ночная температура 7 и 8 февраля опустится ниже 20 градусов, поэтому было принято решение отложить возобновление работы Музея-Диорамы. Предварительно дата открытия перенесена на 10 февраля», — сообщает музей в соцсетях. 12 января музей заявил о закрытии. Сотрудники отказались работать в холодных помещениях, которые обогревались только с помощью электрических калориферов. По указанию главы Пермского края Дмитрия Махонина на объект выезжала спецкомиссия, которая заключила, что зданию требуется собственная котельная, на строительство которой нужны деньги и время. Пока же было решено, что музей будет работать в сокращенном графике при относительно теплой погоде.

Пермский Музей-Диорама, закрывшийся в январе из-за отсутствия централизованной системы отопления, продлил перерыв в работе. Ранее музейщики, надеясь на потепление, планировали открыть двери 8 февраля, но ударившие морозы помешали этому. «Согласно прогнозу синоптиков, ночная температура 7 и 8 февраля опустится ниже 20 градусов, поэтому было принято решение отложить возобновление работы Музея-Диорамы. Предварительно дата открытия перенесена на 10 февраля», — сообщает музей в соцсетях. 12 января музей заявил о закрытии. Сотрудники отказались работать в холодных помещениях, которые обогревались только с помощью электрических калориферов. По указанию главы Пермского края Дмитрия Махонина на объект выезжала спецкомиссия, которая заключила, что зданию требуется собственная котельная, на строительство которой нужны деньги и время. Пока же было решено, что музей будет работать в сокращенном графике при относительно теплой погоде.