В магазине Миасса пенсионерам бесплатно раздают хлеб. Фото

08 февраля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Хлеб предлагают взять бесплатно, если вы пенсионер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Миассе Челябинской области в одном из магазинов пенсионерам предлагают бесплатно взять хлеб. Информация об этом размещена в соцсетях. «В Миассе, проспект Автозаводцев, 10. Отдел „Давлеканово“, в магазине „Равис“ для пенсионеров раздают бесплатно хлеб», — пишет в группе «Инцидент Миасс» соцсети ВКонтакте Вадим З. и прикладывает фотографию. У участников группы информация вызвала целую гамму чувств. Участники высказывали разные мнения: от благодарности предпринимателю, решившемуся на такую акцию до предположения, что скоро за бесплатным хлебом начнут приезжать люди «на джипах, но с пенсионными удостоверениями». Хлеб пенсионерам бесплатно раздают в магазине на проспекте Автозаводцев Вадим З., группа «Инцидент Миасс» соцсети ВКонтакте

В Миассе Челябинской области в одном из магазинов пенсионерам предлагают бесплатно взять хлеб. Информация об этом размещена в соцсетях. «В Миассе, проспект Автозаводцев, 10. Отдел „Давлеканово“, в магазине „Равис“ для пенсионеров раздают бесплатно хлеб», — пишет в группе «Инцидент Миасс» соцсети ВКонтакте Вадим З. и прикладывает фотографию. У участников группы информация вызвала целую гамму чувств. Участники высказывали разные мнения: от благодарности предпринимателю, решившемуся на такую акцию до предположения, что скоро за бесплатным хлебом начнут приезжать люди «на джипах, но с пенсионными удостоверениями».