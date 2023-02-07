Хлеб предлагают взять бесплатно, если вы пенсионер
В Миассе Челябинской области в одном из магазинов пенсионерам предлагают бесплатно взять хлеб. Информация об этом размещена в соцсетях.
«В Миассе, проспект Автозаводцев, 10. Отдел „Давлеканово“, в магазине „Равис“ для пенсионеров раздают бесплатно хлеб», — пишет в группе «Инцидент Миасс» соцсети ВКонтакте Вадим З. и прикладывает фотографию.
У участников группы информация вызвала целую гамму чувств. Участники высказывали разные мнения: от благодарности предпринимателю, решившемуся на такую акцию до предположения, что скоро за бесплатным хлебом начнут приезжать люди «на джипах, но с пенсионными удостоверениями».
Хлеб пенсионерам бесплатно раздают в магазине на проспекте Автозаводцев
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