Пермяков зовут управлять брендовыми магазинами

ТРЦ «iMALL Эспланада» в Перми ищет продавцов и управляющих в брендовые отделы

В магазины нового ТРЦ нужны сотрудники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В брендовые сетевые отделы торгово-развлекательного центра «iMALL Эспланада» в Перми нужны продавцы-консультанты и управляющие. Вакансии с описанием работы появились в новом разделе группы ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Первая опубликованная вакансия — консультант магазина одежды в магазина Galleria.

«В нашу команду требуются классные продавцы-консультанты. Нужно будет обслуживать и консультировать покупателей магазина и знакомить с представленными брендами в магазине», — указано в описании вакансии в группе «iMALL».

Также в ТРЦ требуется продавец-консультант магазина праздничных товаров «Веселая затея», продавец ювелирного салона «Аметист», продавец-кассир в кафе «7 Ложек», продавцы-консультанты в магазины одежды NashLosь, Strellson и Marella. Также ищут администратора/заместителя директора магазина «Снежная Королева» и управляющего магазином Intimissimi/Tezenis. Зарплату продавцам обещают от 28 до 50 тысяч рублей, управляющему звену от 40-50 тысяч рублей и выше.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские компании готовы платить руководителям отдела продаж от 150 тысяч рублей. А менеджеры по продажам могут получать до 140 тысяч рублей.