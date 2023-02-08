В Челябинской области на смену свиному гриппу пришел другой вид вируса

09 февраля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Рост заболеваемости гриппом B будет незначительным в сравнении со свиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на смену свиному гриппу пришел грипп B (Б). Об этом URA.RU 9 февраля рассказала замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «Эпидемический грипп AH1N1 (прим. автора — в простонародье „свиной“) уходит на второй план. На смену приходит грипп группы B. Заболеваемость такой формой растет в основном среди детей школьного возраста», — уточнила URA.RU Лучинина. Лучинина отметила, что с 6 по 9 февраля рост заболеваемости по ОРВИ снизился с 13% до 9%. Притом увеличение количества больных гриппом B обычно случается на «хвосте» эпидемий, перед ее окончанием. Рост заболеваемости такой формой гриппа должен быть незначительным в сравнении со свиным.

В Челябинской области на смену свиному гриппу пришел грипп B (Б). Об этом URA.RU 9 февраля рассказала замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «Эпидемический грипп AH1N1 (прим. автора — в простонародье „свиной“) уходит на второй план. На смену приходит грипп группы B. Заболеваемость такой формой растет в основном среди детей школьного возраста», — уточнила URA.RU Лучинина. Лучинина отметила, что с 6 по 9 февраля рост заболеваемости по ОРВИ снизился с 13% до 9%. Притом увеличение количества больных гриппом B обычно случается на «хвосте» эпидемий, перед ее окончанием. Рост заболеваемости такой формой гриппа должен быть незначительным в сравнении со свиным.