В Перми отреставрируют особняк замначальника железной дороги

Пермский старинный особняк на Малой Ямской отреставрируют для новых владельцев

Здание является объект культурного наследия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми планируется отремонтировать здание конца 19-го века и приспособить его для современного использования. Особняк принадлежал первому замначальника Пермской железной дороги, статскому советнику Серикову — информирует сайт краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИО ОКН).

«Выдано разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия «Особняк А.Н. Серикова. Здесь в рабочем клубе им. Толмачева выступали А.В. Луначарский, А.А. Шпагин, Р.С. Землячка», — сообщает ведомство. Дом находится на Малой Ямской, 9. В разные годы в здании размещались железнодорожный клуб им. Н.Г. Толмачева, интернат Всероссийского общества слепых и Пермская детская туристская база. Сейчас дом находится в частной собственности. Содержанием должен заниматься собственник, но он не принимает никаких мер по сохранению объекта.

По данным Инспекции, в 2020 году Арбитражный суд обязал владельца отремонтировать фасад и окна. Решение не было исполнено добровольно, поэтому ведомство направило исполнительный лист в отдел судебных приставов для принудительной реконструкции.