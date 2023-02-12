Россияне просят пермского победителя шоу «Новые танцы» научить их танцевать

Жители регионов РФ просят пермского победителя шоу «Новые танцы» провести мастер-классы

Пока мастер-классы анонсированы только в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители разных городов России просят Дмитрия Ваганова — фронтмена танцевальной команды DS Сrew из Перми провести мастер-классы в их городах. Всероссийская известность пришла к танцору после победы в шоу «Новые танцы на ТНТ» (2 сезон). В официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте» анонсировали два мастер класса в Санкт-Петербурге 9 апреля и в комментарии пришли желающие научиться танцевать из других городов.

«Очень ждем в Красноярске! Красноярск, Новосибирск могут объединиться», — пишет Юлия Кротова. «А в своем городе? Как говорится: „Где родился, там и пригодился!“ Будем ждать и верить!», — написала пермячка Анастасия Мальгинова.

Мастер-классы от Дмитрия Ваганова, судя по комментариям, теперь хотят посетить жители Москвы, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля и Самары. Пока людям ничего на их просьбы не ответили.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские танцоры взяли главный приз в федеральном телешоу «Новые танцы» на ТНТ. На финальном эфире группа исполнила танец под трек группы A-ha — Summer Moved On.