В Екатеринбурге вырастут цены на цветы в День святого Валентина

Средняя цена букета цветов в Екатеринбурге не превышает 2,5 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге прогнозируется рост цен до 20% на букеты цветов ко Дню святого Валентина (14 февраля). Этим с корреспондентом URA.RU поделилась руководитель отдела аккаунтинга Flowwow Альбина Арднт.

«Некоторые изменения, связанные со спросом есть. Однако, по опыту прошлых лет, предполагаю, что подорожание составит не более, чем на 5-20%. Порядка 30% видов цветов подвергнутся росту цен», — рассказала представитель организации.

По словам Альбины Арднт, средняя цена букета в Екатеринбурге равняется 2,5 тысячам рублей. «Чуть ниже чек в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, там подарок на 14 февраля можно приобрести за 2,3 тысячи рублей», — добавила она.

Ранее екатеринбуржцы раскрыли, сколько готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина. Мужчины могут потратить в среднем 2,3 тысячи рублей.