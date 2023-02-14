Серийный вор из Перми соблазнил женщину и обокрал ее

15 февраля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Пермяк познакомился с женщиной на сайте знакомств Фото: Размик Закарян © URA.RU В Соликамске осудили 44-летнего пермяка, который совершил серию краж в разных городах Пермского края. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств и ограбил ее. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Он приехал в Соликамск в гости к женщине, с которой общался на сайте знакомств. Личная встреча произвела на одинокую даму очень благоприятное впечатление, кавалер показался ей человеком порядочным и воспитанным, и она предложила ему остаться у нее на несколько дней. Однако мужчина решил ограбить ее. Пока потерпевшая была на работе, он украл у нее норковую шубу, ноутбук, сотовый телефон, две коробки духов и золотое украшение. Затем на такси уехал в Пермь», — указано в пресс-релизе. За несколько дней до этого мужчина ездил в Кизел. И там тоже совершил кражу. Он остановился в гостинице, познакомился там с молодым человеком, они выпили. С утра пермяк зашел попрощаться с новым другом, но тот спал. В итоге пермяк похитил сотовый телефон и 20 тысяч рублей. С краденным имуществом он также уехал в Пермь. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Часть похищенных вещей женщине вернули.

В Соликамске осудили 44-летнего пермяка, который совершил серию краж в разных городах Пермского края. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств и ограбил ее. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Он приехал в Соликамск в гости к женщине, с которой общался на сайте знакомств. Личная встреча произвела на одинокую даму очень благоприятное впечатление, кавалер показался ей человеком порядочным и воспитанным, и она предложила ему остаться у нее на несколько дней. Однако мужчина решил ограбить ее. Пока потерпевшая была на работе, он украл у нее норковую шубу, ноутбук, сотовый телефон, две коробки духов и золотое украшение. Затем на такси уехал в Пермь», — указано в пресс-релизе. За несколько дней до этого мужчина ездил в Кизел. И там тоже совершил кражу. Он остановился в гостинице, познакомился там с молодым человеком, они выпили. С утра пермяк зашел попрощаться с новым другом, но тот спал. В итоге пермяк похитил сотовый телефон и 20 тысяч рублей. С краденным имуществом он также уехал в Пермь. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Часть похищенных вещей женщине вернули.