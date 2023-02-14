14 февраля 2023

Ушедший на фронт челябинский депутат сообщил о нашествии военной техники НАТО. Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков отметил, что армия РФ стала уничтожать западную технику на подходе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Принимающий участие в СВО депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в прямом эфире Первого канала в ток-шоу «Большая игра» сообщил о нашествии военной техники НАТО и рассказал, как она уничтожается. Голиков заявил, что несмотря на все трудности, по всей линии фронта российская армия ведет стабильное наступление.

«Военная техника НАТО идет эшелонами. Техника серьезная и современная. Это ПВО, которое не дает работать нашей авиации и беспилотникам. Не все легко, но мы уничтожаем любую технику. Мы сменили тактику и сейчас западную технику мы стали уничтожать на подходе у границ Украины», — рассказал Голиков.

Голиков отметил, что как офицер разведки он находится на Луганском направлении. Его подразделение — это «глаза армии», которые находят цели и передают их артиллерии и штурмовикам.

«Динамика — стабильно-наступательная. По всей линии фронта, метр за метр, освобождаем землю от врага. Но главная задача — сберечь наших ребят», — отметил Голиков.

Ранее челябинский депутат-фронтовик задержал движение вооружения по Украине. После его предложения министерство обороны РФ нанесло мощные удары по логистическим объектам Украины, которые разрушили транспортную инфраструктуру.

Единоросс Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».

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Принимающий участие в СВО депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в прямом эфире Первого канала в ток-шоу «Большая игра» сообщил о нашествии военной техники НАТО и рассказал, как она уничтожается. Голиков заявил, что несмотря на все трудности, по всей линии фронта российская армия ведет стабильное наступление. «Военная техника НАТО идет эшелонами. Техника серьезная и современная. Это ПВО, которое не дает работать нашей авиации и беспилотникам. Не все легко, но мы уничтожаем любую технику. Мы сменили тактику и сейчас западную технику мы стали уничтожать на подходе у границ Украины», — рассказал Голиков. Голиков отметил, что как офицер разведки он находится на Луганском направлении. Его подразделение — это «глаза армии», которые находят цели и передают их артиллерии и штурмовикам. «Динамика — стабильно-наступательная. По всей линии фронта, метр за метр, освобождаем землю от врага. Но главная задача — сберечь наших ребят», — отметил Голиков. Ранее челябинский депутат-фронтовик задержал движение вооружения по Украине. После его предложения министерство обороны РФ нанесло мощные удары по логистическим объектам Украины, которые разрушили транспортную инфраструктуру. Единоросс Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».
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