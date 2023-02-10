Челябинский депутат-фронтовик задержал трансфер вооружения по Украине. Фото

11 февраля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Предложение Олега Голикова совершить удары по логистике поставок вооружения исполнено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России приняли к действию предложение нанести удары по логистике поставок вооружения на Украине, уничтожив транспортную инфраструктуру и электростанции. Соответствующее обращение внес депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения спецоперации. «Мое обращение в Минобороны России с предложением минимизации наших потерь и создания условий для наступления по уничтожению натовского вооружения до поставок его на Украину к линии боевого соприкосновении воспринято положительно. Принято к действию нанесение мощнейших ударов по логистике (подстанциям на железнодорожных узлах, ТЭЦ обеспечивающие работу железных дорог и депо)», — сообщил Голиков в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что вчера и сегодня по логистическим объектам Украины были нанесены мощные удары. Они разрушили транспортную инфраструктуру и привели к отключениям электричества. «Это значит, что на неопределенный срок будут задержаны или прекращены поставки танков и другого вооружения, которое Зеленский клянчит на Западе для продолжения военного конфликта. Наше подразделение продолжает выполнять все поставленные задачи», — добавил Голиков. Ранее Голиков предложил развернуть в регионах России центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Парламентарий уверен, что такие специалисты найдут работу не только на фронте, но и в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства. Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, написали заявления о добровольном вступлении в вооруженные силы России и одними из первых отправились на фронт. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». По инфраструктуре Украины нанесены мощные удары Фото: telegram-канал Олега Голикова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минобороны России приняли к действию предложение нанести удары по логистике поставок вооружения на Украине, уничтожив транспортную инфраструктуру и электростанции. Соответствующее обращение внес депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который после объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения спецоперации. «Мое обращение в Минобороны России с предложением минимизации наших потерь и создания условий для наступления по уничтожению натовского вооружения до поставок его на Украину к линии боевого соприкосновении воспринято положительно. Принято к действию нанесение мощнейших ударов по логистике (подстанциям на железнодорожных узлах, ТЭЦ обеспечивающие работу железных дорог и депо)», — сообщил Голиков в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что вчера и сегодня по логистическим объектам Украины были нанесены мощные удары. Они разрушили транспортную инфраструктуру и привели к отключениям электричества. «Это значит, что на неопределенный срок будут задержаны или прекращены поставки танков и другого вооружения, которое Зеленский клянчит на Западе для продолжения военного конфликта. Наше подразделение продолжает выполнять все поставленные задачи», — добавил Голиков. Ранее Голиков предложил развернуть в регионах России центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Парламентарий уверен, что такие специалисты найдут работу не только на фронте, но и в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства. Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, написали заявления о добровольном вступлении в вооруженные силы России и одними из первых отправились на фронт. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад».