Челябинку, чью дочь убил сожитель, отправили за решетку

Женщину отправили в СИЗО из-за нарушения подписки о невыезде Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Челябинска, чей сожитель задушил 19-летнюю дочь, отправили в СИЗО. О том, что она нарушила подписку о невыезде, отправившись на шоу «Мужское/Женское», стало известно 15 февраля в первый день судебного процесса, который проходит в облсуде.

«Женщина, будучи фигуранткой уголовного нарушила подписку о невыезде. Суд поддержал позицию гособвинения и изменил меру пресечения», — уточнили URA.RU в прокуратуре.

Тело 19-летней девушки было найдено 4 августа 2022 года на мусорке в Ленинском районе Челябинска. Следствие сразу начало рассматривать вариант, что ее мог убить отчим. Появилась версия, что мать девушки помогла сожителю, удерживая дочь, когда тот душил ее. Сожитель вину признал. В прямом эфире ток-шоу «Мужское/Женское» 1 февраля женщина заявила, что не виновата. Ведущий Александр Гордон назвал ее чудовищем. После выхода шоу дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.