Бастрыкин после шоу Гордона поручил проверить расследование убийства девушки в Челябинске

Александр Бастрыкин дал поручение проверить все обстоятельства уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК России поручил проверить ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки после шоу Александра Гордона «Мужское / Женское» на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что жительница Челябинской области, обвиняемая в совершении убийства группой лиц, не согласна с результатами расследования уголовного дела и сообщает о своей непричастности к совершению преступления. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении telegram-канала СК России.

В ведомстве добавили, что в программе принял участие полиграфолог, который пришел к выводу, что обвиняемая активных действий в процессе совершения преступления не принимала. В СКР уточнили, что в данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее стало известно об убийстве 19-летней девушки, тело которой было найдено на контейнерной площадке в Ленинском районе Челябинска. По версии следствия, ее мог убить отчим, а мать помогала сожителю, удерживая дочь, пока тот ее душил. В прямом эфире 1 февраля Гордон назвал мать девушки чудовищем.