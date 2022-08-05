Челябинца отправили в СИЗО за убийство 19-летней падчерицы

06 августа 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мера пресечения мужчине избрана на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинска, который признался в убийстве 19-летней падчерицы, чье тело нашли в одеяле на мусоросортировочной площадке, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял 6 августа Ленинский районный суд, сообщила URA.RU помощник прокурора района Светлана Чечулина «Прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого в убийстве под стражу, поскольку он может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам судопроизводства, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, злоупотребляет спиртным, не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил преступление в период условного осуждения», — рассказала Светлана Чечулина. Мужчина признал вину в убийстве падчерицы. Под стражу он отправлен сроком до 4 октября. Его адвокат просил о домашнем аресте по месту совершения преступления. По версии следствия, 39-летний Александр Ерутин убил девушку в ходе ссоры еще 31 июля в Ленинском районе Челябинска, а тело нашли только 4 августа на мусоросортировке в другом районе. Конфликт с отчимом у девушки произошел, по версии следствия, на фоне того, что она уходила из дома, и родители считали ее неблагонадежной.

Жителя Челябинска, который признался в убийстве 19-летней падчерицы, чье тело нашли в одеяле на мусоросортировочной площадке, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял 6 августа Ленинский районный суд, сообщила URA.RU помощник прокурора района Светлана Чечулина «Прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого в убийстве под стражу, поскольку он может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам судопроизводства, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, злоупотребляет спиртным, не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил преступление в период условного осуждения», — рассказала Светлана Чечулина. Мужчина признал вину в убийстве падчерицы. Под стражу он отправлен сроком до 4 октября. Его адвокат просил о домашнем аресте по месту совершения преступления. По версии следствия, 39-летний Александр Ерутин убил девушку в ходе ссоры еще 31 июля в Ленинском районе Челябинска, а тело нашли только 4 августа на мусоросортировке в другом районе. Конфликт с отчимом у девушки произошел, по версии следствия, на фоне того, что она уходила из дома, и родители считали ее неблагонадежной.