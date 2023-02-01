Гордон назвал челябинку, которая помогла сожителю убить собственную дочь, чудовищем

В студии «Мужское / Женское» на Первом канале никто не поверил в невиновность челябинки

Александр Гордон «вспылил» в прямом эфире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ведущий шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон 1 февраля в прямом эфире назвал чудовищем челябинку, которая летом 2022 года помогла своему сожителю убить собственную дочь. В эфире программы пытались разобраться, кто виноват в случившемся, и кто должен понести наказание.

«Послушай меня, чудовище. Вот что бы ты не несла сейчас здесь на всю страну, нет ни одного человека и не будет с той стороны экрана, который проявил бы к тебе хоть каплю доверия и сочувствия», — сказал ведущий во время эфира.

Гордон начал выяснять у женщины, почему она сразу после произошедшего не вызвала полицию. Ведущего интересовало, зачем надо было ждать несколько дней. Челябинка ответила, что сожитель запугал ее. По ее словам, он угрожал убить всю ее семью, включая младшего ребенка.

Трагедия произошла 4 августа 2022 года в Ленинском районе Челябинска. На мусорке было найдено тело 19-летней девушки. Следствие сразу начало рассматривать вариант, что ее мог убить отчим. Догадки подтвердились, но также вскрылись ужасающие обстоятельства: мать девушки помогла сожителю, удерживая дочь, когда тот душил ее.