У бывшей охраны СурГу появился козырь в споре с вузом за контракт в 56 млн

15 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Вуз отказался платить охранникам даже за выполненную работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Арбитражный суд ХМАО признал незаконным решение руководства СурГу (Сургутский госуниверситет) расторгнуть в одностороннем порядке контракт на 56 миллионов рублей с охраной вуза компанией «Илир». Об этом URA.RU сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. Также он отправил URA.RU копию судебного решения. «СурГу заложили в проект контракта на охрану вуза заведомо невыполнимые условия ни одним потенциальным победителем, за исключением организации, которая уже оказывала охранные услуги на момент проведения закупки. По контракту мы должны были приступить к охране на следующий день после заключения соглашения. Но в этом же контракте указано, что мы должны были разработать и согласовать с СурГу инструкции охранников, так как без инструкций ЧОП не имеет права охранять. Благодаря этим противоречивым требованиям вуз уже через неделю после заключения контракта на 56 миллионов рублей принял решение о его расторжении в одностороннем порядке. В итоге мы оспорили это решение в суде, и он встал на нашу строну», — сообщил Мальчиков. По заверению Мальчикова, для реального расторжения контракта нужно два решения об одностороннем отказе. Если в первый раз дается время на устранение нарушения, послужившего поводом разорвать договоренности, то во втором случае такого права у исполнителя нет. «После первого расторжения нашу компанию начали прессовать сотрудники Росгвардии. Причем все их проверки были незаконными, что доказано уже в суде. Но, несмотря на это, СурГу, основываясь в том числе на данные этих проверок, принял второе решение о расторжении контракта с нашей фирмой. Сейчас мы уже оспариваем в суде и второе решение. Решение суда о незаконности первого расторжения контракта существенно увеличит наши шансы в деле об оспаривании второго решения», — добавил Мальчиков. Кроме этого, охранная компания «Илир» намерена взыскать с вуза 21 миллион уже за выполненную работу, которую вуз после расторжения контракта отказался выплачивать. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в СурГу. В адрес пресс-службы был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу уличил Росгвардию ХМАО в незаконном давлении на их фирму. Сотрудники ЧОП доказали в суде, что Росгвардия проводила незаконные проверки в отношении их организации, что привело в итоге к расторжению контракта на 56 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд ХМАО признал незаконным решение руководства СурГу (Сургутский госуниверситет) расторгнуть в одностороннем порядке контракт на 56 миллионов рублей с охраной вуза компанией «Илир». Об этом URA.RU сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. Также он отправил URA.RU копию судебного решения. «СурГу заложили в проект контракта на охрану вуза заведомо невыполнимые условия ни одним потенциальным победителем, за исключением организации, которая уже оказывала охранные услуги на момент проведения закупки. По контракту мы должны были приступить к охране на следующий день после заключения соглашения. Но в этом же контракте указано, что мы должны были разработать и согласовать с СурГу инструкции охранников, так как без инструкций ЧОП не имеет права охранять. Благодаря этим противоречивым требованиям вуз уже через неделю после заключения контракта на 56 миллионов рублей принял решение о его расторжении в одностороннем порядке. В итоге мы оспорили это решение в суде, и он встал на нашу строну», — сообщил Мальчиков. По заверению Мальчикова, для реального расторжения контракта нужно два решения об одностороннем отказе. Если в первый раз дается время на устранение нарушения, послужившего поводом разорвать договоренности, то во втором случае такого права у исполнителя нет. «После первого расторжения нашу компанию начали прессовать сотрудники Росгвардии. Причем все их проверки были незаконными, что доказано уже в суде. Но, несмотря на это, СурГу, основываясь в том числе на данные этих проверок, принял второе решение о расторжении контракта с нашей фирмой. Сейчас мы уже оспариваем в суде и второе решение. Решение суда о незаконности первого расторжения контракта существенно увеличит наши шансы в деле об оспаривании второго решения», — добавил Мальчиков. Кроме этого, охранная компания «Илир» намерена взыскать с вуза 21 миллион уже за выполненную работу, которую вуз после расторжения контракта отказался выплачивать. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в СурГу. В адрес пресс-службы был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу уличил Росгвардию ХМАО в незаконном давлении на их фирму. Сотрудники ЧОП доказали в суде, что Росгвардия проводила незаконные проверки в отношении их организации, что привело в итоге к расторжению контракта на 56 миллионов рублей.