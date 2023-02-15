Губернатору Махонину удалось встроить в вертикаль власти мэра Перми

Конфликт между губернатором Махониным и мэром Перми Демкин исчерпан

Стороны поняли, что их конфликт играет на руку третьим лицам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Конфликт между мэром Перми Алексеем Демкиным и губернатором Дмитрием Махониным сошел на нет. «Вертикаль власти, давно реализованная в большинстве регионов страны, теперь действует и в Перми», — утверждает источник. По его словам, в мэрии есть понимание зависимости от краевого уровня власти и ограниченности самостоятельности мэрии.

«Общее мнение, что публичные перепалки играют на руку третьим силам, а никак не губернатору и тем более не мэру. Дмитрий Николаевич будет публично отмечать заслуги Демкина, а тот — не будет создавать напряжения», — знает наш собеседник.

«Махонин и Демкин сблизили позиции. Во многом, благодаря членам команд губернатора и мэра. А часто именно они провоцировали конфликтные ситуации», — рассказывает инсайдер.

Он приводит в пример смешную, но скандальную историю с переносом самого известного арт-объекта в Перми «Счастье не за горами». Тогда триггером стала позиция минтранса, которое без согласования с городом, собственником «Счастья», решило вдруг его снять. То есть скандал был создан на ровном месте.

Конфликт между Махониным и Демкиным образовался осенью 2022 года. Из-за этого губернатору пришлось лететь в Кремль. В течение года противостояние проявлялась в критике со стороны главы региона решений и действий мэра и его команды.