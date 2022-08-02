Мэр Перми ответил на критику губернатора Махонина

03 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин отчитался о сносе аварийных домов в своем telegram-канале Фото: Сергей Русанов © URA.RU После публичной критики со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина глава Перми Алексей Демкин разместил в своем telegram-канале специальный пост. В нем он разъясняет, что оперативный снос расселенных домов в краевой столице, на что ему указал Махонин, считает своей задачей. И отчитался о ее решении. «„Город контрастов“ — так иногда говорят про Пермь, где современные новостройки соседствуют с неприглядными аварийными домами. Наша задача — как можно быстрее сносить пустые расселенные дома, которые портят облик города», — пишет Демкин. И отмечает, что раньше сносили одно- и двухэтажные дома, а сейчас взялись за четырех- и пятиэтажные. Он подчеркивает, что в течение 2022 года было снесено 14 домов, и до сентября власти снесут еще пять. А в целом в Перми стоит задача убрать 30 домов, в том числе, четырехэтажный на ул. Комсомольский проспект, 89. На заседании правительства Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул Алексея Демкина в «мазохизме» и потребовал разобраться в ситуации со сносом расселенных домов. А пока Пермь напоминает ему послевоенный Сталинград. Глава региона предложил передать полномочие по сносу региональному «мусорному» оператору «ПРО ТКО», раз город не справляется. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте между Махониным и Демкиным. Одним из его преломлений является противостояние по земельным вопросам в Перми.

После публичной критики со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина глава Перми Алексей Демкин разместил в своем telegram-канале специальный пост. В нем он разъясняет, что оперативный снос расселенных домов в краевой столице, на что ему указал Махонин, считает своей задачей. И отчитался о ее решении. «„Город контрастов“ — так иногда говорят про Пермь, где современные новостройки соседствуют с неприглядными аварийными домами. Наша задача — как можно быстрее сносить пустые расселенные дома, которые портят облик города», — пишет Демкин. И отмечает, что раньше сносили одно- и двухэтажные дома, а сейчас взялись за четырех- и пятиэтажные. Он подчеркивает, что в течение 2022 года было снесено 14 домов, и до сентября власти снесут еще пять. А в целом в Перми стоит задача убрать 30 домов, в том числе, четырехэтажный на ул. Комсомольский проспект, 89. На заседании правительства Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул Алексея Демкина в «мазохизме» и потребовал разобраться в ситуации со сносом расселенных домов. А пока Пермь напоминает ему послевоенный Сталинград. Глава региона предложил передать полномочие по сносу региональному «мусорному» оператору «ПРО ТКО», раз город не справляется. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте между Махониным и Демкиным. Одним из его преломлений является противостояние по земельным вопросам в Перми.