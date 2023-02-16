Тюмень засыплет снегом. Скрин

17 февраля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Температура воздуха днем не будет превышать -12 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Температура воздуха при этом не будет превышать 12 градусов мороза. Информация об этом размещена на сайте Gismeteo.ru. «18 февраля, суббота. Температура воздуха ночью составит -17 градусов, дневная — 11. Осадки в виде снега, пасмурно», — указано на сайте сервиса. В воскресенье, 19 февраля, погода сохранится в этих же температурных границах и осадках. 20 и 21 февраля ожидается солнечная погода. Осадки в виде снега сохраняются. Температура воздуха 20 февраля ночью будет достигать -20 градусов, днем воздух прогреется до -12. 21 февраля потеплеет: ночью до -16, днем до -10. Четыре дня в Тюмени будет идти снег Gismeteo.ru

В Тюмени, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Температура воздуха при этом не будет превышать 12 градусов мороза. Информация об этом размещена на сайте Gismeteo.ru. «18 февраля, суббота. Температура воздуха ночью составит -17 градусов, дневная — 11. Осадки в виде снега, пасмурно», — указано на сайте сервиса. В воскресенье, 19 февраля, погода сохранится в этих же температурных границах и осадках. 20 и 21 февраля ожидается солнечная погода. Осадки в виде снега сохраняются. Температура воздуха 20 февраля ночью будет достигать -20 градусов, днем воздух прогреется до -12. 21 февраля потеплеет: ночью до -16, днем до -10.