16 февраля 2023
15 февраля 2023

Тюмень засыплет снегом. Скрин

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Температура воздуха днем не будет превышать -12 градусов Фото:

В Тюмени, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Температура воздуха при этом не будет превышать 12 градусов мороза. Информация об этом размещена на сайте Gismeteo.ru.

«18 февраля, суббота. Температура воздуха ночью составит -17 градусов, дневная — 11. Осадки в виде снега, пасмурно», — указано на сайте сервиса. В воскресенье, 19 февраля, погода сохранится в этих же температурных границах и осадках.

20 и 21 февраля ожидается солнечная погода. Осадки в виде снега сохраняются. Температура воздуха 20 февраля ночью будет достигать -20 градусов, днем воздух прогреется до -12. 21 февраля потеплеет: ночью до -16, днем до -10.

Четыре дня в Тюмени будет идти снег

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В Тюмени, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Температура воздуха при этом не будет превышать 12 градусов мороза. Информация об этом размещена на сайте Gismeteo.ru. «18 февраля, суббота. Температура воздуха ночью составит -17 градусов, дневная — 11. Осадки в виде снега, пасмурно», — указано на сайте сервиса. В воскресенье, 19 февраля, погода сохранится в этих же температурных границах и осадках. 20 и 21 февраля ожидается солнечная погода. Осадки в виде снега сохраняются. Температура воздуха 20 февраля ночью будет достигать -20 градусов, днем воздух прогреется до -12. 21 февраля потеплеет: ночью до -16, днем до -10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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