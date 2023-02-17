В ХМАО уволился чиновник, отвечающий за туризм

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Из департамента промышленности ХМАО уволилась глава управления по туризму Наталья Ларионова Фото:

Известный предприниматель в Свердловской области, а также начальника управления туризма в департаменте промышленности ХМАО Наталья Ларионова покинула свой пост. Она вернется в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента.

«Начальник управления туризма департамента промышленности Югры Наталья Ларионова завершила свою работу в связи с переездом в другой регион. За время работы в Департаменте Ларионовой удалось наладить системную работу в отрасли, конструктивное сотрудничество и взаимодействие с муниципальными образованиями, туроператорами и поставщиками туристических услуг», — сказали в департаменте.

В пресс-службе «Парка сказов» в Екатеринбурге, основателем которого является Ларионова, рассказали, что она вернется в Свердловскую область, где и продолжит развитие парка. Также в планах предпринимательницы запустить речные круизы по рекам Иртыш и Обь с остановками для рыбалки и создание межрегиональных туристических автомаршрутов по Свердловской и Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Ларионова стала куратором туризма в ХМАО. До прихода в окружное правительство она занималась бизнесом в Екатеринбурге.

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Известный предприниматель в Свердловской области, а также начальника управления туризма в департаменте промышленности ХМАО Наталья Ларионова покинула свой пост. Она вернется в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента. «Начальник управления туризма департамента промышленности Югры Наталья Ларионова завершила свою работу в связи с переездом в другой регион. За время работы в Департаменте Ларионовой удалось наладить системную работу в отрасли, конструктивное сотрудничество и взаимодействие с муниципальными образованиями, туроператорами и поставщиками туристических услуг», — сказали в департаменте. В пресс-службе «Парка сказов» в Екатеринбурге, основателем которого является Ларионова, рассказали, что она вернется в Свердловскую область, где и продолжит развитие парка. Также в планах предпринимательницы запустить речные круизы по рекам Иртыш и Обь с остановками для рыбалки и создание межрегиональных туристических автомаршрутов по Свердловской и Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Ларионова стала куратором туризма в ХМАО. До прихода в окружное правительство она занималась бизнесом в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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